«Не попасть под статью». Как жертве буллинга постоять за себя?

Дети – наша гордость, радость, надежды на светлое будущее. Мы хотим, чтобы они выросли добрыми, честными, порядочными людьми. Но порой все наши надежды рушатся, когда ребенок преступает закон. О том, почему дети встают на скользкую дорожку, когда легкомысленный поступок может перечеркнуть всю жизнь и как детская жестокость выходит из-под контроля, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Нужно поговорить том, что такое самооборона. Как ребенку постоять за себя и не попасть под статью?