«Не попасть под статью». Как жертве буллинга постоять за себя?

Дети – наша гордость, радость, надежды на светлое будущее. Мы хотим, чтобы они выросли добрыми, честными, порядочными людьми. Но порой все наши надежды рушатся, когда ребенок преступает закон. О том, почему дети встают на скользкую дорожку, когда легкомысленный поступок может перечеркнуть всю жизнь и как детская жестокость выходит из-под контроля, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Нужно поговорить том, что такое самооборона. Как ребенку постоять за себя и не попасть под статью?
Дмитрий Мелешко, заместитель начальника отдела профилактики управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:
Нужно уметь договориться и решить вопросы без применения какого-то насилия. Все верно, есть такое понятие: допустимые пределы обороны. Но это очень тонкая грань, если честно. Поэтому здесь давать советы, что действительно нужно включать кулаки в любой ситуации – естественно, никто такие советы давать не будет. Поэтому здесь два варианта, если не получается договориться: если это школа, есть педагоги, если это улица, есть родители. Если поблизости ничего нет, значит, есть сотрудники милиции, которые всегда придут на помощь в любое время дня и ночи.
Как часто дети из неблагополучных семей совершают преступления? Вот что говорит статистика – подробнее здесь.