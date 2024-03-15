Как часто дети из неблагополучных семей совершают преступления? Вот что говорит статистика

Дети – наша гордость, радость, надежды на светлое будущее. Мы хотим, чтобы они выросли добрыми, честными, порядочными людьми. Но порой все наши надежды рушатся, когда ребенок преступает закон. О том, почему дети встают на скользкую дорожку, когда легкомысленный поступок может перечеркнуть всю жизнь и как детская жестокость выходит из-под контроля, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
На ком все-таки ответственность больше, кто этим [профилактикой преступности среди несовершеннолетних – прим. ред.] должен заниматься – это семья, школа, сотрудники ваших ведомств?
Ольга Клещенко, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Минской области:
В первую очередь зависит, в каких условиях воспитывается ребенок.
Наталья Надольская:
По поводу условий. Говорят: плохая семья, неблагополучная – преступник. Хорошая семья – тоже мажоров хватает, тоже преступник. Только ли в семье кроется причина?
Ольга Клещенко:
Нет, не только в семье. Если исходить из статистики, то количество несовершеннолетних, которые совершили преступление и на момент их совершения воспитывались в условиях неблагополучия, по Минской области составляет 12 % от общего количества участников преступных посягательств.