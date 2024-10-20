«Основная масса вопросов – оплата алиментов». Сенаторы об обращениях накануне Недели родительской любви

Виолетта Шаблинская, СТВ:

В эфире «Сенат». Я Виолетта Шаблинская, здравствуйте. «Счастливая семья – сильное государство». «Разговор о важном», приуроченный к Неделе родительской любви, прошел в Полоцке с участием председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой и митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Вениамина. На встречу в древний город приехали многодетные семьи из разных уголков нашей страны. О чем говорили во время беседы? А также яркие впечатления – смотрите вы программе.

В этот раз телефонная линия проводилась всеми сенаторами одновременно. Несмотря на тематику, граждане обращались по широкому спектру вопросов.

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Вопрос, который рассматривается, – это семейные ценности. Материнство и детство – это наши традиции, то, на чем мы воспитаны. Это тот путь, с которого мы точно не свернем. Уважение к родителям, уважение к маме и забота о детях как о будущем нашей страны. Вопросов, которые не касаются членов Совета Республики, нет. Необходимо рассматривать прямые телефонные линии как возможность оперативно помочь людям в тех проблемах, которые у них есть. Это одна из главнейших функций любого депутата и члена Совета Республики.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Мне перезвонили 12 человек за это короткое время с вопросами, которые нам как законодателям необходимо детально изучить. Будем вносить свое видение. Основная масса вопросов – это оплата алиментов. Более полусотни сенаторов слушали людей по этой тематике.