«Основная масса вопросов – оплата алиментов». Сенаторы об обращениях накануне Недели родительской любви
Виолетта Шаблинская, СТВ:
В эфире «Сенат». Я Виолетта Шаблинская, здравствуйте.
«Счастливая семья – сильное государство». «Разговор о важном», приуроченный к Неделе родительской любви, прошел в Полоцке с участием председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой и митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Вениамина. На встречу в древний город приехали многодетные семьи из разных уголков нашей страны. О чем говорили во время беседы?
А также яркие впечатления – смотрите вы программе.
В этот раз телефонная линия проводилась всеми сенаторами одновременно. Несмотря на тематику, граждане обращались по широкому спектру вопросов.
Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Вопрос, который рассматривается, – это семейные ценности. Материнство и детство – это наши традиции, то, на чем мы воспитаны. Это тот путь, с которого мы точно не свернем. Уважение к родителям, уважение к маме и забота о детях как о будущем нашей страны. Вопросов, которые не касаются членов Совета Республики, нет. Необходимо рассматривать прямые телефонные линии как возможность оперативно помочь людям в тех проблемах, которые у них есть. Это одна из главнейших функций любого депутата и члена Совета Республики.
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
Мне перезвонили 12 человек за это короткое время с вопросами, которые нам как законодателям необходимо детально изучить. Будем вносить свое видение. Основная масса вопросов – это оплата алиментов. Более полусотни сенаторов слушали людей по этой тематике.
Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Безусловно, семейная политика является одним из основных направлений социальной политики нашего государства. Государство оказывает серьезную поддержку молодым семьям, и эта поддержка многогранна, поэтому сегодня, конечно, есть четкое понимание того, что семья – действительно важнейшая составляющая нашего общества. Семья формирует основу личности человека. Каждый белорус дорожит своими семейными узами, семейными ценностями и старается их приумножать. Людей волнуют вопросы поддержки, которую государство оказывает молодым семьям. Разные ситуации, разные судьбы. И мы, конечно, стараемся вникнуть в суть каждого вопроса, каждого обращения и отреагировать соответствующим образом, чтобы людей не только морально поддержать, но и оказать возможную помощь.
Подробности в видео.