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Сергеенко о сотрудничестве с Лаосом: у нас есть что показать, что-то прорывное или даже стабильно работающее

20 октября 2024 13:39
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Торгово-экономические отношения между Беларусью и Лаосом необходимо подтягивать до уровня политических. К такому мнению пришли главы парламентов двух стран на встрече, которая прошла сегодня в Вьентьяне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергеенко о сотрудничестве с Лаосом: у нас есть что показать, что-то прорывное или даже стабильно работающее-2

Белорусская делегация направилась туда для участия в заседании Межпарламентской ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Для нас этот регион вызывает особый интерес в связи с выстраиванием новой стратегии внешней политики. Расширение контактов с дружественными странами идет по всем направлением.

Подписанный меморандум о сотрудничестве между парламентами Беларуси и Лаоса станет основой для дальнейших действий, в том числе на международной арене. Немало предстоит сделать и в укреплении торгово-экономических отношений. Эта тема также звучала во время двусторонних переговоров. 

Сергеенко о сотрудничестве с Лаосом: у нас есть что показать, что-то прорывное или даже стабильно работающее-4

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
К сожалению, на сегодняшний день мы не можем сказать, что у нас все благополучно и у нас есть что показать что-то прорывное или даже стабильно работающее. Во всяком случае, мы увидели желание у руководства страны выходить на конкретные предложения. Тем более готовится заседание межправительственной комиссии, которое функционирует и которое пройдет в этом году в Лаосе. Нужен конкретный пакет предложений. Отдельные предложения мы передали.

Сергеенко о сотрудничестве с Лаосом: у нас есть что показать, что-то прорывное или даже стабильно работающее-6

Рост белорусско-лаосского торгово-экономического сотрудничества – это путь к продвижению взаимных интересов на рынках стран ЕАЭС и АСЕАН. К тому же белорусские технологические возможности могут в значительной степени удовлетворить потребности экономики Лаоса. 

А в ходе диалога с делегациями парламентов стран – участниц Межпарламентской ассамблеи председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко подчеркнул, что устойчивый мир и развитие являются основными предпосылками для будущего планеты и всего человечества. В этом важна роль парламентской дипломатии.

# Беларусь-Лаос

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