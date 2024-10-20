Сергеенко о сотрудничестве с Лаосом: у нас есть что показать, что-то прорывное или даже стабильно работающее

Торгово-экономические отношения между Беларусью и Лаосом необходимо подтягивать до уровня политических. К такому мнению пришли главы парламентов двух стран на встрече, которая прошла сегодня в Вьентьяне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская делегация направилась туда для участия в заседании Межпарламентской ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Для нас этот регион вызывает особый интерес в связи с выстраиванием новой стратегии внешней политики. Расширение контактов с дружественными странами идет по всем направлением. Подписанный меморандум о сотрудничестве между парламентами Беларуси и Лаоса станет основой для дальнейших действий, в том числе на международной арене. Немало предстоит сделать и в укреплении торгово-экономических отношений. Эта тема также звучала во время двусторонних переговоров.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

К сожалению, на сегодняшний день мы не можем сказать, что у нас все благополучно и у нас есть что показать что-то прорывное или даже стабильно работающее. Во всяком случае, мы увидели желание у руководства страны выходить на конкретные предложения. Тем более готовится заседание межправительственной комиссии, которое функционирует и которое пройдет в этом году в Лаосе. Нужен конкретный пакет предложений. Отдельные предложения мы передали.