«Неслучайная встреча» – вопросы реализации молодёжной политики обсудили в Минске

Открытый диалог прошел в Республиканском молодежном центре. К нему подключились не только студенты, но и блогеры, а также активисты общественных организаций и объединений.

Спикеры, а это ученые и те, кто уже не первый год работает с молодежью, рассказали о приоритетных направлениях внешней и внутренней политики. Говорили и о том, как в Беларуси работают над достижением целей устойчивого развития. Запретных тем не было. В аудитории прозвучало множество вопросов, и даже предложений. Например, организовывать больше мероприятий для молодых людей не только в столице, но и в регионах.