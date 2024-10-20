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«Неслучайная встреча» – вопросы реализации молодёжной политики обсудили в Минске

20 октября 2024 11:07
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Вопросы реализации молодежной политики и социального развития государства были в центре внимания «Неслучайной встречи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Неслучайная встреча» – вопросы реализации молодёжной политики обсудили в Минске-2

Открытый диалог прошел в Республиканском молодежном центре. К нему подключились не только студенты, но и блогеры, а также активисты общественных организаций и объединений.

Спикеры, а это ученые и те, кто уже не первый год работает с молодежью, рассказали о приоритетных направлениях внешней и внутренней политики. Говорили и о том, как в Беларуси работают над достижением целей устойчивого развития. Запретных тем не было. В аудитории прозвучало множество вопросов, и даже предложений. Например, организовывать больше мероприятий для молодых людей не только в столице, но и в регионах.

«Неслучайная встреча» – вопросы реализации молодёжной политики обсудили в Минске-4

Алина Беляева:
У нас есть возможность выбирать спикеров, и есть заявки на определенных людей. На самом деле нам очень нравится, потому что между властью и молодыми людьми сокращается дистанция, мы можем задавать вопросы, то, что нас интересует.

«Неслучайная встреча» – вопросы реализации молодёжной политики обсудили в Минске-6

Юлия Зинкевич, начальник Республиканского молодежного центра:
Молодежь, возвращаясь в свои коллективы, рассказывает, о чем была встреча, какие вопросы были подняты и какие ответы были получены. В том числе они это транслируют и в своих социальных сетях. Это как и в личных аккаунтах, так и в социальных сетях групп своих учреждений образования. Мы же не можем собрать 2-3 тысячи, то есть мы собираем актив, а он уже доносит до своего актива те вопросы и ответы, которые поднимались в рамках данной встречи. 

«Неслучайная встреча» – вопросы реализации молодёжной политики обсудили в Минске-8

Сезон «Неслучайных встреч» продлится до конца года. Каждый месяц студенты и активисты смогут пообщаться с известными специалистами из самых разных сфер: здравоохранения, СМИ и спорта.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

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