Сезон сельскохозяйственных ярмарок продолжается в Минске

В Минске продолжается сезон сельскохозяйственных ярмарок. Несколько сотен продавцов из всей Беларуси 20 октября заняли площадку у «Чижовка-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представлена продукция как крупных производителей, так и фермеров. В торговых рядах можно встретить и дачников, которые вырастили у себя на грядках столько всего, что излишки пришлось везти на продажу. Ассортимент достаточно широк. Осенние ярмарки давно пользуются популярностью у горожан. Зима не за горами, и самое время покупать все, чем одарила нас урожайная осень.

Инесса Толмачева:

Большой выбор товара. Ты не тратишь время на поиски любого товара. Здесь и фрукты, и овощи. Там также какой-то текстиль продается, деревообработка, мед. То есть все в одном месте. Но в магазине все дороже и не такого качества.

Александр Лаптенок, виноградарь:

На площадку возле «Чижовка-Арены» приезжаю уже шестой год. Предлагаю людям саженцы винограда, проверенных десятилетиями сортов. Эти сорта позволяют выращивать виноград даже в холодные годы. Зарекомендовали себе, все они созреют до 10 сентября. В этом году все созрело (и в прошлом) в середине августа, потому что это сверхранние сроки созревания.