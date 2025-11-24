Ощущения светлые и добрые – впечатлениями от показа фильма о святителе Тихоне поделилась директор кинотеатра «Москва»

В обновленном реконструированном кинотеатре «Москва» в программе «Прикосновение к свету» встретились с его директором Татьяной Лисай. Олег Лепешенков, СТВ:

В вашем кинотеатре недавно прошел показ фильма о святителе Тихоне, патриархе, который нес свое служение в том числе на белорусских землях в очень сложное, ответственное время – начало XX века. Как был воспринят этот фильм? Сохраняет ли сегодня кино свою воспитательную и просветительскую функцию?

Татьяна Лисай, директор кинотеатра «Москва»:

Я очень рада, что у нас прошло такое значимое мероприятие. Действительно кинотеатр «Москва» и все кинотеатры Минска несут не только развлекательную функцию, но и духовную, духовно-просветительскую, образовательную, социальную, идеологическую. Когда к нам приходят наши детки, школьники, из университетов дети, понимают, что пришли не только посмотреть фильм, но и пообщаться, поговорить на тему важную. Совсем недавно я проводила с курсантами Академии МВД мероприятие, посвященное семейным ценностям. Укреплять институт семьи – значит инвестировать в будущее. Если в семье все хорошо, я так курсантам рассказывала, что вы будущие отцы, будете создавать свои семьи. Значит, у вас все получится по карьерной лестнице и на работе все будет хорошо.

Олег Лепешенков:

Мы видим здесь плакаты золотого фонда «Беларусьфильма». Что-то из них вы показываете вашим гостям? Татьяна Лисай:

Мы, конечно, работаем с фильмами белорусского производства. У нас есть дни белорусского кино. Хочу сказать, я выросла на этих фильмах. Фильмах советского кино, которые снимала киностудия «Беларусьфильма», великий режиссер Леонид Нечаев. Это добрые, хорошие такие фильмы про Красную Шапочку, «Приключения Буратино», «Сказка о Звездном мальчике», «Питер Пэн». Конечно, сегодня наша киностудия также снимает детские фильмы и семейные фильмы. Я очень рада, что зрители реагируют на это очень хорошо. Посещаемость наших фильмов высокая. Хотелось бы отметить фильм «Классная». Проходила у нас премьера 17 сентября 2025 года молодого режиссера Кирилла Халецкого. Фильм прошел на ура, у нас были полные залы. Сегодня этот фильм остается в прокате. Меня радует, что публика с желанием идет на этот фильм. Кто еще не видел, приходите в кинотеатр «Москва». Мы с нетерпением ждем.

Олег Лепешенков:

Какие впечатления у вас остались от показа фильма о святителе Тихоне? Татьяна Лисай:

Я видела даже эмоции, которые испытывали студенты. Я наблюдала во время просмотра. Конечно, как у меня ощущения остались самые светлые, добрые. Я хотела бы, чтобы таких фильмов было больше, чтобы мы показывали документальное кино и художественные фильмы нашим детям. Я думаю, важно смотреть такие фильмы.