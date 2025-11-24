Депутаты рассмотрели пакет бюджетных законопроектов на 2026 год – подробности

В двух чтениях принят проект закона «О бюджете фонда социальной защиты населения». Он определяет источники формирования доходов, их объем и направления использования средств. Так, бюджет фонда увеличен почти на четыре миллиарда рублей, что составляет около 112 % к уровню нынешнего года. Основную долю в структуре взносов на государственное социальное страхование составляют обязательные страховые взносы работодателей и работающих граждан. На них приходится свыше 98 %.

Светлана Бартош, заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Изменениями именно 2025 года было то, что сегодня мы пошли навстречу, были обращения наших индивидуальных предпринимателей, граждан, которые просили дать право и возможность им выкупить самостоятельно недостающий страховой год. 767 человек воспользовались таким правом и самостоятельно 700 тысяч перечислили в бюджет фонда. Со следующего года и в последующие годы таким правом можно будет каждый год пользоваться.

Что касается проекта основного финансового документа – доходы в 2026 году превысят 18 % к ВВП – это почти на 12,5 % выше показателя 2025-го. Большую часть поступлений составляют налоговые доходы. Их доля превысит 70 %. В целом же налоговая политика будет направлена на обеспечение устойчивого выполнения предусмотренных бюджетом расходных обязательств. В их числе – дифференцированное увеличение ставок акцизов на топливо и табачные изделия с учетом международных обязательств, индексация налоговых ставок, установленных в рублях.