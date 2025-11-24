Депутаты рассмотрели пакет бюджетных законопроектов на 2026 год – подробности

Бюджет, налоги, предпринимательская и нотариальная деятельность. Ключевые законопроекты 2026 года обсудили депутаты на заседании третьей сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бюджет, налоги, предпринимательская и нотариальная деятельность. Ключевые законопроекты 2026 года обсудили депутаты на заседании третьей сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В двух чтениях принят проект закона «О бюджете фонда социальной защиты населения». Он определяет источники формирования доходов, их объем и направления использования средств. Так, бюджет фонда увеличен почти на четыре миллиарда рублей, что составляет около 112 % к уровню нынешнего года. Основную долю в структуре взносов на государственное социальное страхование составляют обязательные страховые взносы работодателей и работающих граждан. На них приходится свыше 98 %.
Светлана Бартош, заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Изменениями именно 2025 года было то, что сегодня мы пошли навстречу, были обращения наших индивидуальных предпринимателей, граждан, которые просили дать право и возможность им выкупить самостоятельно недостающий страховой год. 767 человек воспользовались таким правом и самостоятельно 700 тысяч перечислили в бюджет фонда. Со следующего года и в последующие годы таким правом можно будет каждый год пользоваться.
Что касается проекта основного финансового документа – доходы в 2026 году превысят 18 % к ВВП – это почти на 12,5 % выше показателя 2025-го. Большую часть поступлений составляют налоговые доходы. Их доля превысит 70 %. В целом же налоговая политика будет направлена на обеспечение устойчивого выполнения предусмотренных бюджетом расходных обязательств. В их числе – дифференцированное увеличение ставок акцизов на топливо и табачные изделия с учетом международных обязательств, индексация налоговых ставок, установленных в рублях.
Наталья Кулешова, член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Рассматриваются сегодня подходы и в отношении наших тунеядцев, не занятого в экономике населения. Повышенные ставки по отношению к мотоциклам – это транспортный налог. Это и уравнивание сегодня ставок между индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами по транспортному налогу. Изменений достаточно много, но кардинальных, которые бы сегодня негативно сказались на деятельности наших субъектов, их не будет.
Сегодня же депутатами в первом чтении принят законопроект об изменении процессуально-исполнительного Кодекса Беларуси об административных правонарушениях. Документ позволит разрешать управлять тракторами тем, кто лишен прав, но при определенных условиях. Приостановка взыскания, согласно поправкам, возможна по ходатайству руководителя органа местного управления. Это будет касаться только управления колесными тракторами, самоходными машинами, за исключением категории А.