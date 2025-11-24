В НАН Беларуси обсуждают перспективы совершенствования научной сферы

Президент Беларуси дал поручение каждому министерству – сформировать задачник разработок для своей отрасли и передавать его представителям науки, чтобы наращивать взаимодействие в реальном секторе экономики. Так, в ближайшее время ученые встретятся с представителями различных ведомств, чтобы провести ревизию уже существующих проектов и определить планы новых направлений сотрудничества.

Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Это абсолютно обоснованная критика о том, что этой тесной взаимосвязи науки и практики, в последние годы мы видим, что отдаляемся друг от друга. И реальный сектор экономики многие актуальные задачи пытается решать собственными силами, не привлекая потенциал ученых. Я считаю, что это неправильно, это распыление ресурсов и более длинный путь к успеху. Нам точно придется тоже перестраиваться, быть более оперативными. Без махровой бюрократии, мы должны сначала не решать, как мы оформим документы, а как мы окажем помощь, как мы решим этот вопрос, а затем уже мы будем решать, как мы будем это оформлять и как мы будем делиться славой. Потому что в первую очередь надо решить проблемы.

Еще одна проблема, требующая решения, – отсутствие связки опыта и молодости. Инициатива молодых блокируется, вместе с этим растет кадровый голод. Сейчас важно стимулировать приток ученых и мотивировать идти в науку молодежь. Помочь в решении вопроса должна система венчурного финансирования идей. Академия наук планирует ввести такой пилотный проект в технопарках, для того чтобы их воспитанники получили возможности для реализации своих инновационных проектов.