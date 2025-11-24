«МЛ Витебск» досрочно стал чемпионом Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Впервые в истории новичок высшей лиги поднялся на верхнюю ступень пьедестала. В предпоследнем туре северяне камня на камне не оставили от «Гомеля». В ворота соперника будущий победитель отгрузил 5 безответных мячей. Причем 4 из них были забиты еще в первом тайме. Таким образом, «МЛ Витебск» стал недосягаемым для соперников. Минское «Динамо» вынуждено довольствоваться серебром. Бронза – у мозырской «Славии».