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«МЛ Витебск» досрочно стал чемпионом Беларуси по футболу

24 ноября 2025 11:45
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«МЛ Витебск» досрочно стал чемпионом Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Впервые в истории новичок высшей лиги поднялся на верхнюю ступень пьедестала. В предпоследнем туре северяне камня на камне не оставили от «Гомеля». В ворота соперника будущий победитель отгрузил 5 безответных мячей. Причем 4 из них были забиты еще в первом тайме. Таким образом, «МЛ Витебск» стал недосягаемым для соперников. Минское «Динамо» вынуждено довольствоваться серебром. Бронза – у мозырской «Славии».

# Футбол Беларуси

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