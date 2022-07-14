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Профессор будет разбирать пьесу «Три сестры». Преподаватели ГИТИСа проведут мастер-классы в Витебске

14 июля 2022 08:35
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Не только туристическая, но и культурологическая площадка. «Славянский базар в Витебске» – крупнейший международный фестиваль искусств, театральных в том числе.  

Профессор будет разбирать пьесу «Три сестры». Преподаватели ГИТИСа проведут мастер-классы в Витебске-1

Кроме спектаклей, заявленных в афише, в рамках форума в 2022 году впервые опытные преподаватели ГИТИСа проведут творческие мастер-классы.  

Профессор будет разбирать пьесу «Три сестры». Преподаватели ГИТИСа проведут мастер-классы в Витебске-4

Тамара Потапенко, директор Центра повышения квалификации ГИТИСа:  
Занятия будут проводиться по сценической речи, сценическому движению, актерскому мастерству. Преподаватель, профессор ГИТИСа, будет разбирать пьесу «Три сестры». Он покажет собранный либо акт, либо два – как ребята успеют. Это будет небольшой прогон спектакля.  

Театральную лабораторию посетят 10 лучших студентов средних специальных и высших учебных заведений Беларуси, где преподают актерское мастерство, а также молодые артисты Национального академического театра имени Якуба Коласа.  

Профессор будет разбирать пьесу «Три сестры». Преподаватели ГИТИСа проведут мастер-классы в Витебске-7

Тамара Потапенко:  
Студенты, которые получили диплом, особенно актеры – им нужно учиться всегда. И дополнительное образование очень важно. У нас существует программа дополнительного образования практически по всем нашим театральным профессиям – актерское, режиссура, сценография, звукорежиссура, продюсеры, театроведы.  

# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Тамара Потапенко # Вероника Макаревич # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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