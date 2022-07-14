Профессор будет разбирать пьесу «Три сестры». Преподаватели ГИТИСа проведут мастер-классы в Витебске

Не только туристическая, но и культурологическая площадка. «Славянский базар в Витебске» – крупнейший международный фестиваль искусств, театральных в том числе.

Кроме спектаклей, заявленных в афише, в рамках форума в 2022 году впервые опытные преподаватели ГИТИСа проведут творческие мастер-классы.

Тамара Потапенко, директор Центра повышения квалификации ГИТИСа:

Занятия будут проводиться по сценической речи, сценическому движению, актерскому мастерству. Преподаватель, профессор ГИТИСа, будет разбирать пьесу «Три сестры». Он покажет собранный либо акт, либо два – как ребята успеют. Это будет небольшой прогон спектакля.

Театральную лабораторию посетят 10 лучших студентов средних специальных и высших учебных заведений Беларуси, где преподают актерское мастерство, а также молодые артисты Национального академического театра имени Якуба Коласа.