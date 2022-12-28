Оштрафовал девушку, а после начал с ней дружить. Вот какие секреты таит в себе студотряд

За несколько дней до Нового года хотим уделить внимание тем, кто хорошо поработал, оставил после себя много добрых дел. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о тех, для кого молодость – не равно беззаботность. Речь идет о студотрядовцах. Екатерина Забенько, СТВ:

Чем раньше становишься на профессиональный путь, тем быстрее карьерный рост. Герой нашего сюжета отправился в светлое будущее на общественном транспорте. Это тот самый случай, когда тише едешь – дальше будешь.

Марина Кишкурно, корреспондент:

Наступающий год – год Кролика по восточному календарю – обещает быть успешным для Дениса. Ведь с неблагонадежными пассажирами (проще говоря, зайцами) он сталкивается почти каждый день. И уже, кажется, приручил символ будущего года. Денис – командир студенческого отряда «Фортуна», который работал на базе государственного предприятия «Минсктранс». Согласитесь, название отряда говорящее. А ведь и правда. Именно счастливый случай и подсказал Денису дорогу.

Денис Глатанков, контролер пассажирского транспорта:

В студенческий отряд я попал через первичную организацию своего университета, увидев объявление. Я заполнил заявку, мне ее одобрили. Я попал в этот отряд в качестве командира. Работал с июня по август. То есть все летнее время, совмещая с сессией.

Один из главных плюсов работы после студотряда – это знакомый коллектив и отношение начальства. Проявляется это в частности в графике, который подстраивают под учебу студентов. А еще один бонус – круг общения. У контролеров это не только рабочий коллектив. Ежедневно коммуницировать приходится и с пассажирами. Зачастую, признаются ребята, разговоры бывают неприятными. Но это тоже часть профессии. Тем более, что иногда встречи в буквальном смысле бывают судьбоносными.

Денис Глатанков:

Мы выловили одного безбилетного пассажира. Это милая девушка, она мне очень улыбалась. Вывели ее с транспорта, она предоставила документы, составили на нее штраф. Через пару дней приходит сообщение от этой девушки. Я понимаю, что она в приложении к постановлению увидела мою фамилию. Сейчас мы стали с ней очень хорошими друзьями. Мы достаточно близки, несмотря на то, что я ее когда-то оштрафовал. Алексей – напарник Дениса – учится в БГПУ. Как рассказывает парень, работа нисколько не мешает. Наоборот, помогает. Ведь знания, приобретенные на практике, не сравнить с теоретическими. А прокачанные коммуникационные навыки еще и помогают сдавать экзамены.

Алексей Боровик, контролер пассажирского транспорта:

Я учусь на психолога и социального педагога. Эта профессия мне нравится по нескольким причинам. Во-первых, она помогает развить психологическую устойчивость, выдержку. Ты учишься работать с людьми. Неважно, какие они: как культурные пассажиры, так и не очень. Кстати, Алексей – пример для всех зайцев. Когда с осознанием подходишь ко всему, что делаешь, обманывать и увиливать и в голову не приходит. Особенно в преддверии Нового года. Сейчас поймете почему.

Алексей Боровик:

Раньше я и сам мог не понимать, зачем нужно оплачивать одну остановку или две. Казалось бы, подъехал, никому хуже от этого не будет. Но сейчас, работая на этой должности, я прекрасно понимаю, что даже один билет, одна остановка – это большой вклад в структуру нашего транспорта. Я думаю, вы уже видели красивые автобусы с гирляндами. Сами подумайте, сколько надо электричества тратить на это, на обслуживание этого всего. Это ведь тоже деньги. Шанс начать карьеру раньше, чем закончить учебу, получили не только Денис и Алексей. Всего в этом году более 40 тысяч молодых людей были трудоустроены в студенческие отряды. И это очередной плюс студотрядов, дающих возможность заранее познакомиться с будущей профессией и даже коллективом.

Роман Бондарук, первый секретарь Минской городской организации БРСМ:

С каждым годом все больше мы прирастаем. Яркий пример: на 2 тысячи больше по сравнению с прошлым годом мы трудоустроили нашу молодежь. Поэтому мы уверены, что наша молодежь хочет больше трудиться на объектах нашей страны. Кстати, об объектах нашей страны. Помогают ребята не только в таких мемориальных комплексах, как Хатынь. Вполне возможно, вы видели волонтеров даже в своем дворе. Сейчас они активно помогают населению бороться со снегом, за что получили благодарность не только от жителей, но и от Минорисполкома.