Благодаря студотряду можно работать за границей? Ответили представители организации
За несколько дней до Нового года хотим уделить внимание тем, кто хорошо поработал, оставил после себя много добрых дел. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о тех, для кого молодость – не равно беззаботность. Речь идет о студотрядовцах.
Екатерина Забенько, СТВ:
Этот год получился достаточно активным. Во-первых, Год исторической памяти, 20-летие БРСМ. В следующем году вы отмечаете 60-летие белорусских студенческих отрядов. Мне кажется, что это тенденция растущей популярности студенческого движения.
Павел Лапатинский, первый секретарь Московского районного комитета БРСМ:
Да, мы сегодня видим, что молодежь действительно интересуется студенческими отрядами. Они с нетерпением ждут того момента, когда они уже встретятся друг с другом, объединятся в студенческие отряды и пойдут работать в организации и предприятия, которые сегодня выбирает молодежь.
Екатерина Забенько:
Очень масштабно прошли последние мероприятия. Это и студенческий слет, и закрытие третьего трудового семестра. Наверное, это тоже о многом говорит.
Егор Никитин, секретарь первичной организации БРСМ БНТУ:
Популярность студотрядовского движения растет. Это видно по цифрам. Если брать прошлый год, то Минск трудоустроил порядка 9 тысяч, а в это году эта цифра превысила в 11 тысяч студентов, школьников.
Екатерина Забенько:
У меня есть цифра – 667 студенческих отрядов, 11 тысяч человек. Это много или мало? Вы бы хотели большего или пока идете нормально?
Егор Никитин:
Нет предела совершенству. Конечно, всегда хочется больше, хочется охватить как можно больше молодежи, потому что после того, как они поработают в студенческих отрядах на предприятиях Минска, в том числе и за пределами Республики Беларусь, то они приходят уже совершенно другими людьми, потому что студотряд – это не только о работе. Это еще об общении, это участие в различных мероприятиях, это действительно дружеский коллектив.
Екатерина Забенько:
Конкретно ваше объединение в каких номинациях было отмечено?
Егор Никитин:
У нас было свое закрытие трудового семестра, где мы подвели итоги, наградили лучших бойцов студенческих отрядов, лучшие студенческие отряды. Наши студенческие отряды отметили и в Советском районе на закрытии трудового семестра. Буквально по всем профилям деятельности, начиная от производственного отряда, заканчивая педагогическим, мы были лучшими. И кульминация. В городе наши студенческие отряды тоже не остались в стороне. Студенческий отряд БНТУ «Минск-995» стал лучшим в столице. Ребята работали на площадке строительства Национального детского технопарка.
Екатерина Забенько:
Сами сотрудники технопарка остались довольны работой?
Егор Никитин:
Сами сотрудники остались довольны, потому что ребята шли туда, так скажем, отборные. Объект очень важный, он государственного значения.
Екатерина Забенько:
Я к тому, что ребята идут туда не формально, мол, мы в студотряде, мы просто с лопатой постоим, а они реальную помощь оказывают.
Егор Никитин:
Абсолютно. Когда мы этот отряд подавали на конкурсы, там есть такая графа, где спрашивается, что они сделали в эквиваленте. Посмотрев на эти цифры, было понятно, что ребята туда пришли не просто, чтобы поставить галочку, что там был отряд организован, работа действительно провелась большая. Также кроме работы было много мероприятий, в которых они тоже с удовольствием принимали участие. Хотя такой парадокс: вроде работают до вечера, устают, но идут после рабочего дня и участвуют в мероприятиях.
Екатерина Забенько:
В основном студотрядовцы ассоциируются с парнями, потому что в первую очередь, наверное, это стройки, сельское хозяйство – труд больше физический. Тем не менее в педагогическом отряде девчонки тоже отличились. Расскажите о своих успехах.
Алина Васильева, студентка БГПУ, командир студенческого педагогического отряда «Созвездие»:
Количество желающих вступить в педагогический отряд тоже очень сильно растет. Наш педагогический отряд трижды был лучшим в стране. Если в прошлом году количество желающих было 2 человека на место, то теперь, чтобы вступить, им нужно было пройти конкурс в 4 человека на место. Мне кажется, что в следующем году будет еще больше. Многие приходят в отряд, чтобы не просто поработать в Национальном детском оздоровительном центре «Зубренок», где мы уже 8 лет работаем. Они просто хотят стать частью команды, потому что видят, какие мы яркие, классные. И мальчики, и девочки у нас в отряде есть, поэтому это действительно одна большая команда, которая работает на благо родины, нашего университета, получают огромный опыт, работая в лучшем лагере страны. Очень много приезжает иностранных детей, мы тоже с ними работаем. Мы работаем с самыми яркими, с самыми лучшими ребятами со всего мира.
Екатерина Забенько:
Такой опыт полезный для вас, для вашего будущего?
Алина Васильева:
Опыт полезный, но нужно пройти тяжелый отбор с февраля, потом школа вожатского мастерства. Доходят сильнейшие, поэтому они работают на высоком уровне.
Екатерина Забенько:
Я знаю, что активно сотрудничаете с отрядами Союзного государства. Там есть возможность поработать в том же «Орленке». Какая возможность у ваших студотрядовцев туда попасть?
Алина Васильева:
В этом году студентам БГПУ можно было падать заявку на вступление в педагогический отряд, который работает в «Орленке». На протяжении всего года у нас проходят различные мероприятия студотрядовские, и мы очень хорошо общаемся с педагогическим отрядом «Феникс», который там работает. Они тоже делятся своим опытом. Хочется сказать, что как в Беларуси, так и в России растут очень творческие и креативные дети и работают самые лучшие вожатые.
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