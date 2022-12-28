Благодаря студотряду можно работать за границей? Ответили представители организации

За несколько дней до Нового года хотим уделить внимание тем, кто хорошо поработал, оставил после себя много добрых дел. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о тех, для кого молодость – не равно беззаботность. Речь идет о студотрядовцах. Екатерина Забенько, СТВ:

Этот год получился достаточно активным. Во-первых, Год исторической памяти, 20-летие БРСМ. В следующем году вы отмечаете 60-летие белорусских студенческих отрядов. Мне кажется, что это тенденция растущей популярности студенческого движения.

Павел Лапатинский, первый секретарь Московского районного комитета БРСМ:

Да, мы сегодня видим, что молодежь действительно интересуется студенческими отрядами. Они с нетерпением ждут того момента, когда они уже встретятся друг с другом, объединятся в студенческие отряды и пойдут работать в организации и предприятия, которые сегодня выбирает молодежь. Екатерина Забенько:

Очень масштабно прошли последние мероприятия. Это и студенческий слет, и закрытие третьего трудового семестра. Наверное, это тоже о многом говорит.

Егор Никитин, секретарь первичной организации БРСМ БНТУ:

Популярность студотрядовского движения растет. Это видно по цифрам. Если брать прошлый год, то Минск трудоустроил порядка 9 тысяч, а в это году эта цифра превысила в 11 тысяч студентов, школьников. Екатерина Забенько:

У меня есть цифра – 667 студенческих отрядов, 11 тысяч человек. Это много или мало? Вы бы хотели большего или пока идете нормально? Егор Никитин:

Нет предела совершенству. Конечно, всегда хочется больше, хочется охватить как можно больше молодежи, потому что после того, как они поработают в студенческих отрядах на предприятиях Минска, в том числе и за пределами Республики Беларусь, то они приходят уже совершенно другими людьми, потому что студотряд – это не только о работе. Это еще об общении, это участие в различных мероприятиях, это действительно дружеский коллектив.

Екатерина Забенько:

Конкретно ваше объединение в каких номинациях было отмечено? Егор Никитин:

У нас было свое закрытие трудового семестра, где мы подвели итоги, наградили лучших бойцов студенческих отрядов, лучшие студенческие отряды. Наши студенческие отряды отметили и в Советском районе на закрытии трудового семестра. Буквально по всем профилям деятельности, начиная от производственного отряда, заканчивая педагогическим, мы были лучшими. И кульминация. В городе наши студенческие отряды тоже не остались в стороне. Студенческий отряд БНТУ «Минск-995» стал лучшим в столице. Ребята работали на площадке строительства Национального детского технопарка.

Екатерина Забенько:

Сами сотрудники технопарка остались довольны работой? Егор Никитин:

Сами сотрудники остались довольны, потому что ребята шли туда, так скажем, отборные. Объект очень важный, он государственного значения. Екатерина Забенько:

Я к тому, что ребята идут туда не формально, мол, мы в студотряде, мы просто с лопатой постоим, а они реальную помощь оказывают. Егор Никитин:

Абсолютно. Когда мы этот отряд подавали на конкурсы, там есть такая графа, где спрашивается, что они сделали в эквиваленте. Посмотрев на эти цифры, было понятно, что ребята туда пришли не просто, чтобы поставить галочку, что там был отряд организован, работа действительно провелась большая. Также кроме работы было много мероприятий, в которых они тоже с удовольствием принимали участие. Хотя такой парадокс: вроде работают до вечера, устают, но идут после рабочего дня и участвуют в мероприятиях. Екатерина Забенько:

В основном студотрядовцы ассоциируются с парнями, потому что в первую очередь, наверное, это стройки, сельское хозяйство – труд больше физический. Тем не менее в педагогическом отряде девчонки тоже отличились. Расскажите о своих успехах.

Алина Васильева, студентка БГПУ, командир студенческого педагогического отряда «Созвездие»:

Количество желающих вступить в педагогический отряд тоже очень сильно растет. Наш педагогический отряд трижды был лучшим в стране. Если в прошлом году количество желающих было 2 человека на место, то теперь, чтобы вступить, им нужно было пройти конкурс в 4 человека на место. Мне кажется, что в следующем году будет еще больше. Многие приходят в отряд, чтобы не просто поработать в Национальном детском оздоровительном центре «Зубренок», где мы уже 8 лет работаем. Они просто хотят стать частью команды, потому что видят, какие мы яркие, классные. И мальчики, и девочки у нас в отряде есть, поэтому это действительно одна большая команда, которая работает на благо родины, нашего университета, получают огромный опыт, работая в лучшем лагере страны. Очень много приезжает иностранных детей, мы тоже с ними работаем. Мы работаем с самыми яркими, с самыми лучшими ребятами со всего мира. Екатерина Забенько:

Такой опыт полезный для вас, для вашего будущего? Алина Васильева:

Опыт полезный, но нужно пройти тяжелый отбор с февраля, потом школа вожатского мастерства. Доходят сильнейшие, поэтому они работают на высоком уровне.