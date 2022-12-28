Стоять в очередях всё-таки не нужно? Вот как попасть в студотряд
За несколько дней до Нового года хотим уделить внимание тем, кто хорошо поработал, оставил после себя много добрых дел. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о тех, для кого молодость – не равно беззаботность. Речь идет о студотрядовцах.
Екатерина Забенько, СТВ:
Расскажите, пожалуйста, про достижения Московского района.
Павел Лапатинский, первый секретарь Московского районного комитета БРСМ:
Для Московского территориального штаба этот год выдался рекордным, потому что в Московском районе нам удалось трудоустроить 2 тысячи 966 молодых людей. Студенческие отряды мы организовываем круглый год в свободное от учебы время. Но основной пик, когда ребята идут работать, – это, конечно же, летние каникулы. Хочу сказать по опыту этого года, что звонки от ребят продолжались ежедневно. Они писали нам в социальных сетях. У нас работает электронная регистрация, где ребята могут оставить свою заявку, а в последующем мы с ними связываемся.
Екатерина Забенько:
Я хотела сделать на этом акцент, что сейчас не надо искать, к кому обратиться, куда пойти, где стать в эту очередь, получить эту информацию. Есть чат-бот, ты туда написал и фактически попадаешь…
Павел Лапатинский:
Да, конечно. Мы даже с января запускаем нашу республиканскую промоакцию «Выбираем студотряд», активно с бойцами прошлых лет посещаем учреждения образования, где знакомим ребят со студотрядовским движением, рассказываем, что это такое, организовываем встречи с бойцами студенческих отрядов прошлых лет, чтобы ребята смогли пообщаться с теми, кто уже стал частью этого уникального движения для нашей страны, потому что такое внимание, которое уделяется студотрядовскому движению в нашей стране, не уделяется ни в одном государстве. И то, внимание, которое уделяет глава государства, всячески поддерживает это студотрядовское движение – это все действительно заслуживает огромного уважения. А наша задача: оправдать все возложенные на нас надежды, сделать максимально все, чтобы именно студотрядовское движение развивалось в нашей стране все больше.
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