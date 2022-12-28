Стоять в очередях всё-таки не нужно? Вот как попасть в студотряд

За несколько дней до Нового года хотим уделить внимание тем, кто хорошо поработал, оставил после себя много добрых дел. В программе « Большой город » на СТВ поговорили о тех, для кого молодость – не равно беззаботность. Речь идет о студотрядовцах.

Павел Лапатинский, первый секретарь Московского районного комитета БРСМ:

Для Московского территориального штаба этот год выдался рекордным, потому что в Московском районе нам удалось трудоустроить 2 тысячи 966 молодых людей. Студенческие отряды мы организовываем круглый год в свободное от учебы время. Но основной пик, когда ребята идут работать, – это, конечно же, летние каникулы. Хочу сказать по опыту этого года, что звонки от ребят продолжались ежедневно. Они писали нам в социальных сетях. У нас работает электронная регистрация, где ребята могут оставить свою заявку, а в последующем мы с ними связываемся.

Екатерина Забенько:

Я хотела сделать на этом акцент, что сейчас не надо искать, к кому обратиться, куда пойти, где стать в эту очередь, получить эту информацию. Есть чат-бот, ты туда написал и фактически попадаешь…