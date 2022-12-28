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Волшебный праздник в рамках акции «Наши дети» организовали милиционеры Минска

28 декабря 2022 10:06
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Новости Беларуси. По-настоящему волшебный праздник в рамках акции «Наши дети» организовали столичные милиционеры. Правоохранители отправились в гости к воспитанникам социально-педагогического центра Московского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Волшебный праздник в рамках акции «Наши дети» организовали милиционеры Минска-1

В центре проживают и обучаются 20 ребят, которые по разным причинам остались без любви и заботы близких людей. Уже семь лет ГУВД Мингорисполкома шефствует над этим учреждением, оказывая различную поддержку. И, конечно, такая дружба очень важна для воспитанников.

Волшебный праздник в рамках акции «Наши дети» организовали милиционеры Минска-4

На этот раз для ребят подготовили мюзикл с необычным названием «Новогодний переполох». Море эмоций вызвало появление главных зимних персонажей. Испортить праздник не удалось даже Бабе-яге. Конечно, никто не остался без желанных подарков.

Волшебный праздник в рамках акции «Наши дети» организовали милиционеры Минска-7

Михаил Гриб, начальник ГУВД Мингорисполкома:
Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. И хочу, чтобы все те желания, которые вы уже загадали, исполнил Дед Мороз и все желания у человека сбылись.

Волшебный праздник в рамках акции «Наши дети» организовали милиционеры Минска-10

Благотворительные мероприятия охватили всю Беларусь. Представители общественных организаций, различных ведомств и предприятий посещают детские дома, больницы, многодетные семьи, чтобы в это предновогоднее время у каждого ребенка появилась дополнительная вера в чудо.

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# Благотворительная акция # общество # Михаил Гриб # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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