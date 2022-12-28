Волшебный праздник в рамках акции «Наши дети» организовали милиционеры Минска

Новости Беларуси. По-настоящему волшебный праздник в рамках акции «Наши дети» организовали столичные милиционеры. Правоохранители отправились в гости к воспитанникам социально-педагогического центра Московского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре проживают и обучаются 20 ребят, которые по разным причинам остались без любви и заботы близких людей. Уже семь лет ГУВД Мингорисполкома шефствует над этим учреждением, оказывая различную поддержку. И, конечно, такая дружба очень важна для воспитанников.

На этот раз для ребят подготовили мюзикл с необычным названием «Новогодний переполох». Море эмоций вызвало появление главных зимних персонажей. Испортить праздник не удалось даже Бабе-яге. Конечно, никто не остался без желанных подарков.

Михаил Гриб, начальник ГУВД Мингорисполкома:

Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. И хочу, чтобы все те желания, которые вы уже загадали, исполнил Дед Мороз и все желания у человека сбылись.