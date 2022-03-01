Организован зелёный коридор для эвакуации. Из Украины в Беларусь въехало 22 человека

Новости Беларуси. Из Украины в Беларусь за последние сутки въехали 22 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 4 белоруса, 5 украинцев и еще 13 иностранцев.
Новости Беларуси. Из Украины в Беларусь за последние сутки въехали 22 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 4 белоруса, 5 украинцев и еще 13 иностранцев.
МИД Беларуси настоятельно рекомендует своим соотечественникам покинуть Украину. Зеленый коридор для эвакуации организован через пункты пропуска на белорусско-украинской границе Новая Рудня и Новая Гута, а также через территорию Молдовы, Польши и Словакии.
Белорусское посольство в Киеве и Главное консульское управление МИД переведены на круглосуточный режим работы. Телефоны горячих линий на ваших экранах.
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