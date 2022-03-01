Организован зелёный коридор для эвакуации. Из Украины в Беларусь въехало 22 человека

Новости Беларуси. Из Украины в Беларусь за последние сутки въехали 22 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 4 белоруса, 5 украинцев и еще 13 иностранцев.