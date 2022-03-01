К 50 годам половина фолликул уходит. Трихолог рассказала, как сохранить волосы здоровыми надолго

Красивые и здоровые волосы – украшение любой женщины. Но, как и каждая часть человеческого организма, они активно контактируют с окружающей средой и подвержены возрастным изменениям. С годами состояние волос ухудшается. Чаще всего признаки старения возникают в возрасте от 30 до 40 лет. Это замедление роста, сухость волос и кожи головы, пористость и потеря пигмента – седина.

Ирина Третьякова, врач-дерматокосметолог, трихолог медицинского центра «Нордин»:

При использовании утюжков, фенов, также перепадов температур, это мороз, ветер, бассейн с хлорированной водой, неправильный уход, а также частое мытье. Это все влияет на наши волосы, которые и так подвергаются физиологическому старению. Наши волосы к 35 годам изменяют свою форму. Они становятся более пористыми, соответственно, более ломкими и подверженными каким-то термическим изменениям. Также к 50 годам половина наших волосяных фолликул, к сожалению, уходит из кожи, и наши волосы уже не могут быть такими объемными и пышными, как в молодости. Поэтому они нуждаются в дополнительном уходе и обследовании, при необходимости, с выявлением каких-то дефектов либо коррекцией дополнительных витаминных и минеральных комплексов.

Важный фактор, который оказывает значительное влияние на старение волос, но на который редко акцентируется внимание – это ультрафиолетовое излучение. Загар предшествует началу выпадения волос, а также провоцирует деградацию эластина и коллагена в коже. Поэтому оказавшись под солнечными лучами, не забудьте позаботиться не только о коже лица, но и головы. Ирина Третьякова:

Наши волосы имеют три фазы роста. Первая фаза называется «аноген», она длится от 2 до 7 лет. У тех, у кого она длится дольше, могут отрастить более длинные волосы. У кого эта фаза короткая, к сожалению, отрастить их не могут. Дальше волос физиологически переходит в следующую, промежуточную, фазу – это катаген. Она длится несколько недель. У волоса есть какие-то запасы в резерве, но новых запасов не поступает поэтому дальше волос переходит в состояние телогена (выпадения), когда мы расчесываемся и можем видеть на расческе эти последние телогеновые волосы. В норме телогеновых волос может быть в среднем до 100. У рыжих должно быть до 80, у брюнеток – до 100 волос, у блондинок – до 150. Люди, которые хотят удлинить волосы, но не получается, также могут приходить и обращаться на прием. То есть мы можем им помочь с этой целью. Доказано, что качество и объем волос тесно связаны с питанием и психоэмоциональным состоянием человека. Не забывайте про такие простые факторы, если вы заметили первые признаки старения на голове.

Ирина Третьякова:

В работе врача-трихолога также огромное влияние оказывает помощник. Это трихоскоп, который увеличивает кожу головы, волосы, поэтому мы можем уже на приеме, первичной консультации поставить точный диагноз и быть уверенными, что лечение поможет пациенту. Коронавирус влияет непосредственно на волосяные фолликулы и уменьшает первую фазу жизни волоса. Поэтому волосы выпадают быстрее, чем должны были. Новые волосы не успевают адаптироваться и вырасти. В связи с этим мы наблюдаем такое состояние, когда временно нет волос на голове. Это очень пугает наших пациентов, поэтому мы всячески пытаемся им помочь. Во-первых, не нужно нервничать, нужно успокоиться. Это временное состояние, но оно требует коррекции и поддержки. К слову, после перенесенной коронавирусной инфекции от выпадения волос страдает более 79 % людей. Это связано с нарушением кровоснабжения и микроциркуляции, изменением гормонального фона и последствиями медикаментозной терапии. Волосы могут выпадать большими пучками или равномерно по всей площади. Однако не стоит отчаиваться.