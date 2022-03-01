К 50 годам половина фолликул уходит. Трихолог рассказала, как сохранить волосы здоровыми надолго
Красивые и здоровые волосы – украшение любой женщины. Но, как и каждая часть человеческого организма, они активно контактируют с окружающей средой и подвержены возрастным изменениям. С годами состояние волос ухудшается. Чаще всего признаки старения возникают в возрасте от 30 до 40 лет. Это замедление роста, сухость волос и кожи головы, пористость и потеря пигмента – седина.
Ирина Третьякова, врач-дерматокосметолог, трихолог медицинского центра «Нордин»:
При использовании утюжков, фенов, также перепадов температур, это мороз, ветер, бассейн с хлорированной водой, неправильный уход, а также частое мытье. Это все влияет на наши волосы, которые и так подвергаются физиологическому старению. Наши волосы к 35 годам изменяют свою форму. Они становятся более пористыми, соответственно, более ломкими и подверженными каким-то термическим изменениям. Также к 50 годам половина наших волосяных фолликул, к сожалению, уходит из кожи, и наши волосы уже не могут быть такими объемными и пышными, как в молодости. Поэтому они нуждаются в дополнительном уходе и обследовании, при необходимости, с выявлением каких-то дефектов либо коррекцией дополнительных витаминных и минеральных комплексов.
Важный фактор, который оказывает значительное влияние на старение волос, но на который редко акцентируется внимание – это ультрафиолетовое излучение. Загар предшествует началу выпадения волос, а также провоцирует деградацию эластина и коллагена в коже. Поэтому оказавшись под солнечными лучами, не забудьте позаботиться не только о коже лица, но и головы.
Ирина Третьякова:
Наши волосы имеют три фазы роста. Первая фаза называется «аноген», она длится от 2 до 7 лет. У тех, у кого она длится дольше, могут отрастить более длинные волосы. У кого эта фаза короткая, к сожалению, отрастить их не могут. Дальше волос физиологически переходит в следующую, промежуточную, фазу – это катаген. Она длится несколько недель. У волоса есть какие-то запасы в резерве, но новых запасов не поступает поэтому дальше волос переходит в состояние телогена (выпадения), когда мы расчесываемся и можем видеть на расческе эти последние телогеновые волосы. В норме телогеновых волос может быть в среднем до 100. У рыжих должно быть до 80, у брюнеток – до 100 волос, у блондинок – до 150. Люди, которые хотят удлинить волосы, но не получается, также могут приходить и обращаться на прием. То есть мы можем им помочь с этой целью.
Доказано, что качество и объем волос тесно связаны с питанием и психоэмоциональным состоянием человека. Не забывайте про такие простые факторы, если вы заметили первые признаки старения на голове.
Ирина Третьякова:
В работе врача-трихолога также огромное влияние оказывает помощник. Это трихоскоп, который увеличивает кожу головы, волосы, поэтому мы можем уже на приеме, первичной консультации поставить точный диагноз и быть уверенными, что лечение поможет пациенту. Коронавирус влияет непосредственно на волосяные фолликулы и уменьшает первую фазу жизни волоса. Поэтому волосы выпадают быстрее, чем должны были. Новые волосы не успевают адаптироваться и вырасти. В связи с этим мы наблюдаем такое состояние, когда временно нет волос на голове. Это очень пугает наших пациентов, поэтому мы всячески пытаемся им помочь. Во-первых, не нужно нервничать, нужно успокоиться. Это временное состояние, но оно требует коррекции и поддержки.
К слову, после перенесенной коронавирусной инфекции от выпадения волос страдает более 79 % людей. Это связано с нарушением кровоснабжения и микроциркуляции, изменением гормонального фона и последствиями медикаментозной терапии. Волосы могут выпадать большими пучками или равномерно по всей площади. Однако не стоит отчаиваться.
Ирина Третьякова:
Отложить старение волос возможно. Для этого нужно в первую очередь успокоиться, потому что стресс также будет негативно влиять на наши волосы, делать самомассаж. При необходимости нужно корректировать дефицитное состояние, поэтому периодическая сдача анализов, но анализы должны сдаваться по требованию доктора, а не просто судорожно, как сдают все подряд. Коррекцией этих дефицитных состояний также можно удлинить первую фазу роста, удержать волос, и это тоже будет позитивно влиять на волосы. Также стоит не забывать, что наши волосы делятся в среднем 25 раз из одного волосяного фолликула. Чем лучше вы будете ухаживать за своими волосами смолоду, тем красивее, здоровее и пышнее они будут в будущем. Берегите свои волосы и здоровье.
*На правах рекламы.