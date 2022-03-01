Какая зубная щётка лучше, механическая или электрическая? Отвечает стоматолог

Здоровье наших зубов во многом зависит от качественной гигиены. А основной помощник для достижения цели – зубная щетка. Однако часто сделать выбор совсем непросто: существует большое разнообразие как механических, так и электрических устройств. Какие из них эффективнее, разберемся вместе со стоматологом.

Елена Банникова, врач-стоматолог-терапевт 8-й городской клинической стоматологической поликлиники г. Минска:

Выбор зубной щетки зависит от состояния полости рта пациента, от заболеваний, которые у него имеются или не имеются. А также от сложных стоматологических конструкций: это могут быть брекет-системы, имплантации или какие-то несъемные ортодонтические аппараты. Механические щетки делят на монопучковые (для труднодоступных участков полости рта или чистки имплантатов), детские и щетки для брекет-систем. При здоровых зубах рекомендуют использовать щетки средней жесткости.

Елена Банникова:

Если имеется гингивит или заболевание пародонта, зубной камень, гиперемия, отек десны, тогда используют мягкие щетки. То есть это будут soft и supersoft. Отличаются они, допустим, у этого производителя количеством щетинок: они будут тоньше, и их количество увеличивается. Мало кто знает, что электрические щетки изобрели для людей, у которых нарушена моторика рук. Но со временем они стали вызывать интерес и у других людей. Особенно популярны среди молодого поколения ротационные электрические устройства. Помимо таких различают еще звуковые и ультразвуковые щетки.

Елена Банникова:

Внешне мы их не различим – только по инструкции производителя. Единственное, что у них могут быть только разные головки: где-то они бывают овальной формы, где-то – круглой. Точно так же количество и качество щетинок может быть разным. Например, для отбеливания в домашних условиях используют щетки с прорезиненными вставками. Но в основном щетинки изготовлены из нейлона или полиэстера. Электрические устройства не требуют особого ухода: насадку щетки необходимо менять каждые три месяца, как и механическую. Бытует мнение, что именно электрические могут повредить эмаль. Но и этот миф мы готовы развенчать.

Елена Банникова:

Разрушают не щетинки, не щетки. Разрушают неправильные методы использования. Если человек будет сильно надавливать на щетку или совершать какие-то хаотичные движения, это нанесет вред и эмали, и десне. Поэтому электрическую зубную щетку мы просто включаем, прикладываем и плавно переставляем от участка к участку. От каждого зубика по очереди.