Не можете проснуться с утра? Показываем простую зарядку, чтобы взбодриться

Наверняка, вы слышали: как утро задастся, так день и проведешь. И очень важно хорошо и правильно его начать. Достаточно потратить на зарядку всего лишь пять минут, пока закипает на кухне чайник. Мы расскажем и покажем вместе с профессиональным тренером, как это сделать. А вы можете попробовать повторить.

Ксения Кузман, тренер групповых программ:

Наша зарядка состоит из двух частей: дыхательной и динамической суставной. Мы начнем с нейтрального положения тела. Носки смотрят вперед, стопы параллельны, колени прямые. Мы должны сохранить естественный прогиб в поясничном отделе. Пресс должен быть включен. Вы должны чувствовать, как наши мышцы живота немного напряжены.

Мы делаем глубокий вдох и медленно выдох. Кладем руки на грудную клетку и делаем глубокий вдох и выдох. Вы должны чувствовать, как поднимается грудная клетка и опускается. Спускаемся немного ниже, на реберные дуги. Делаем вдох и выдох. Таким образом, мы включили мышцы, ответственные за дыхание.

Начинаем наклоны головы: вправо и влево. Старайтесь не торопиться и не поднимать плечо. Мы начинаем работать с плечевым поясом: круги плечами назад. Добавим амплитуду. Делаем 8-10 раз. Боковой наклон.

Переходим к приседанию. Носки смотрят вперед, стопы параллельны. Медленно приседаем. У вас должно быть три точки опоры: большой палец, мизинец и пятка. Старайтесь не наклоняться вперед, опускайте таз вниз.

Ноги шире плеч, носки смотрят вперед. Мы переносим вес тела на правую сторону и возвращаемся в центр. И на левую. Этим упражнением мы улучшаем подвижность тазобедренного сустава, растягиваем приводящие мышцы бедра, включаем в работу ягодицы, квадрицепс и заднюю поверхность бедра. Можно сказать, что работает весь низ тела.

Переносим вес тела на правую ногу. Помните про три точки опоры: большой палец, мизинец и пятка. Наше колено должно выходить за большой палец, спина прямая, и делаем поворот. Добавим ротацию в грудном и поменяем стороны.

Выполняя этот комплекс упражнений каждый день, вы улучшите мобильность, подвижность ваших суставов, научитесь включать мышцы, отвечающие за дыхание, а также получите заряд бодрости и энергии на целый день. Занимайтесь спортом и будьте здоровы.