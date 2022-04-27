Повесили на глазах у всей деревни. За что фашисты расправились с Зоей Космодемьянской?

Новости Беларуси. В 2022 году Беларусь отпразднует 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За эту победу советский народ заплатил высокую цену: миллионы человеческих жертв, тысячи разрушенных городов и неисчислимое количество искалеченных судеб. Но за цифрами и фактами скрываются жизни обычных людей, многих из которых война сделала героями.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Улица Зои Космодемьянской расположена на северо-востоке города в Первомайском районе Минска. Ее протяженность совсем небольшая – около 300 метров. Начинается от перекрестка с улицей Ватутина, далее идет параллельно Аллейной и Кнорина, пересекается с улицей Чайковского и заканчивается перекрестком с Севастопольской. Названа в честь красноармейца диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта, первой женщины, удостоенной звания Герой Советского Союза, Зои Анатольевны Космодемьянской.

Зоя Космодемьянская родилась 13 сентября 1923 года в селе Осино-Гай Тамбовской области в семье священника. В 1930-м семья Космодемьянских переехала в Москву. Там Зоя окончила 9 классов средней школы. Училась хорошо, особенно увлекалась историей и литературой, мечтала поступить в Литературный институт. В октябре 1938 года Зоя вступила в ряды Ленинского комсомола. В первые же дни Великой Отечественной Космодемьянская обратилась в Октябрьский райком комсомола с просьбой послать ее на фронт. Вскоре она была направлена в войсковую часть 9903, действовавшую по заданию штаба Западного фронта и в целях конспирации называвшуюся партизанским отрядом.

Из истории создания разведывательно-диверсионной части № 9903:

Воинская часть создана в июне 1941 года. Командный состав был укомплектован офицерами из числа слушателей Военной академии имени Фрунзе. Основой личного состава были добровольцы из комсомольских организаций Москвы и Подмосковья, а также красноармейцы и командиры действующих частей Красной Армии. Основными направлениями деятельности части были организация, подготовка и переброска в тыл противника разведывательно-диверсионных групп, минирование дорог, уничтожение мостов на шоссейных и железных дорогах, устройство засад, уничтожение автоколонн и мелких групп врага, его телефонной и телеграфной связи, складов с боеприпасами и горючим.

После короткого обучения в разведшколе Зоя вместе с боевыми товарищами была переброшена в район Волоколамска, где группа успешно справилась с заданием по минированию дороги. В тот момент Сталиным было принято решение применить в борьбе с фашистами тактику выжженной земли, то есть лишить гитлеровцев возможности зимовать в оккупированных селах. Для этого необходимо было сжигать и разрушать все населенные пункты в тылу врага. Командиры диверсионных групп получили задание в течение недели уничтожить 10 населенных пунктов, в их числе деревню Петрищево.

Из воспоминаний Артура Спрогиса, командира разведывательно-диверсионной части № 9903:

В этой глухой деревушке немцы расположили часть армейской радиоразведки. Она перехватывала наши радиопереговоры, устраивала эфирные помехи. В те дни советское командование планировало мощное контрнаступление. Стало необходимым вывести вражескую станцию из строя, хотя бы на некоторое время.

Для выполнения задания диверсантам выдали бутылки с зажигательной смесью и сухпаек на пять дней. Ночью 27 ноября 1941-го Борис Крайнов, Василий Клубков и Зоя Космодемьянская подожгли в Петрищеве три дома и вражеский автомобиль. Во время выполнения задания Клубков был схвачен, а Крайнов, ничего не зная об этом, ждал всех троих в условленном месте, но в итоге вернулся в отряд один. Зоя Космодемьянская также не нашла своих товарищей и поэтому решила вернуться в село, чтобы уничтожить еще хотя бы несколько домов. Однако ее заметил местный староста, который и сдал Зою гитлеровцам.