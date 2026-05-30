Стало известно, из каких стран гости приезжают в санатории Беларуси

В Белорусские санатории ежегодно приезжают представители разных стран мира, сообщает БЕЛТА.

По словам замдиректора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александра Цая, наблюдается стабильное расширение географии экспорта оздоровительных услуг Беларуси. В 2024 году с целью получения услуг данного направления прибыли граждане 68 стран, в 2025 году – 80. Основная доля иностранных гостей – россияне – ориентировочно 93%. На 2-м месте – туристы из стран Балтии. Далее идут граждане Испании, Италии, ФРГ, Азербайджана, Казахстана, Китая.

Цай подчеркнул, что практически нет необходимости в рекламе здравниц, передача положительных впечатлений происходит посредством сарафанного радио. Белорусские санатароии обладают рядом преимуществ – природные лечебные факторы, минеральные воды, лечебные грязи, сильная медицинская база.

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