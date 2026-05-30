Итоги конкурса «Лучшие товары Беларуси» подвели в Минске

За знакомыми отечественными брендами – ежедневный выбор покупателей и серьезная конкуренция за качество. В столице подвели итоги конкурса «Лучшие товары Беларуси». Лауреатами признаны 35 минских предприятий – именно их продукция получила высокую оценку экспертов и доверие потребителей. Церемония чествования победителей прошла в городской ратуше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди лауреатов – производители продуктов питания, промышленных товаров, изделий народных промыслов, а также представители сферы услуг. 10 компаний получили особый статус «Новинка года» за свои эксклюзивные разработки. Ряду предприятий присвоили почетные звания «Стабильное качество», «Лучший в отрасли» и «За успехи в импортозамещении». Оценивая конкурсантов, эксперты смотрели не только на экономическую прочность и технологический уровень компаний. Главным ориентиром оставалась безупречная репутация самого продукта – его абсолютная безопасность, надежность и совершенство исполнения. В Беларуси продолжается пятилетка качества, и для отечественных марок это отличный стимул уверенно держать высокую планку.

Ирина Дмуховская, директор гостинично-сервисного коммунального унитарного предприятия «Бизнес-центр «Столица»: Очень приятно, что наш коллектив сегодня получил такую весомую награду в номинации «Гостиничные услуги». Мы, когда встречаем наших гостей, вы знаете, мы стараемся показать всю нашу белорусскую культуру и традиции во всей красе.

Георгий Вершина, директор Научно-технологического парка БНТУ «Политехник»: Впервые в Республике Беларусь изделие производится. Производится в достаточно больших масштабах. Ну скажем, прошлый год – это 5300 коленных суставов эндопротезов. Это не только «Новинка года», это еще «Лучший товар года». Наше предприятие еще в импортозамещении лучшее предприятие.

Александр Бурак, первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

Количество участников в этом году выросло более чем на 40 %. А количество товаров, которые были награждены вот сегодня в эту торжественную минуту выросло на 70 %. И, естественно, для нас это хороший мотивационный момент, потому что мы отмечаем рост показателей качества нашей продукции. Мы говорим о том, что сегодня наша продукция конкурентоспособна становится как на внутреннем рынке, так и на внешнем рынке. Этот конкурс является основой для участия в конкурсе Государственного знака качества Республики Беларусь.

Конкурс проводится с 2002 года. Он остается площадкой для поддержки и развития отечественных производителей. Организации, удостоившиеся звания лауреата, имеют ряд преимуществ. В течение двух лет они смогут использовать знак «Лучшие товары» на упаковке и в рекламе.