В Беларуси за сутки заблокировали 165 счетов телефонных мошенников – МВД

В течение 24 часов МВД зарегистрировало более 400 обращений о звонках телефонных мошенников, информирует Telegram-канал ведомства. Зарегистрирован 41 факт совершения мошеннической деятельности посредством информационно-коммуникационных технологий.

МВД заблокировало 6 фишинговых интернет-ресурсов; возможность совершения платежей в адрес 91 платежного реквизита других стран; расходные операции по 165 счетам.

Оперативники задержали 5 курьеров, действующих в интересах аферистов. Один из курьеров – иностранец.

Запреты на посещение лесов действуют в шести районах Беларуси