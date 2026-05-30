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В Беларуси за сутки заблокировали 165 счетов телефонных мошенников – МВД

30 мая 2026 10:48
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В Беларуси за сутки заблокировали 165 счетов телефонных мошенников – МВД-0

В течение 24 часов МВД зарегистрировало более 400 обращений о звонках телефонных мошенников, информирует Telegram-канал ведомства. Зарегистрирован 41 факт совершения мошеннической деятельности посредством информационно-коммуникационных технологий.  

МВД заблокировало 6 фишинговых интернет-ресурсов; возможность совершения платежей в адрес 91 платежного реквизита других стран; расходные операции по 165 счетам.

Оперативники задержали 5 курьеров, действующих в интересах аферистов. Один из курьеров – иностранец.

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# Министерство внутренних дел Беларуси

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