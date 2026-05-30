В Турции затонуло туристическое судно

На борту находилось более сотни туристов, 20 из которых – дети. Для них планировались игры и развлекательная программа. Пассажиров пришлось спешно эвакуировать, данных о пострадавших не поступало. Сообщается, что судно ушло под воду менее чем за час. Местные власти начали расследование причин инцидента. Это не единичный случай: за последние несколько месяцев в турецких водах сгорели или затонули несколько яхт. Тем не менее, туроператор уже объявил, что круизы на других его судах продолжаются. Спрос на подобные услуги в Турции по-прежнему высок.