Ехал с сиреной на красный: скорая помощь попала в ДТП в Минске

Автомобиль скорой медицинской помощи и легковушка столкнулись в Минске, об этом информирует Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло 30 мая на пересечении ул. Харьковской и 1-го Загородного переулка. Скорая помощь осуществляла движение на запрещающий сигнал светофора – проблесковые маячки синего цвета и звуковая сигнализация были включены.

Устанавливается причина произошедшего. Пострадавших в ходе ДТП нет. Транспортным средствам нанесены механические повреждения.

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Фото: Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома