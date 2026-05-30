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Ехал с сиреной на красный: скорая помощь попала в ДТП в Минске

30 мая 2026 08:43
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Ехал с сиреной на красный: скорая помощь попала в ДТП в Минске-0

Автомобиль скорой медицинской помощи и легковушка столкнулись в Минске, об этом информирует Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло 30 мая на пересечении ул. Харьковской и 1-го Загородного переулка.  Скорая помощь осуществляла движение на запрещающий сигнал светофора – проблесковые маячки синего цвета и звуковая сигнализация были включены.

Устанавливается причина произошедшего. Пострадавших в ходе ДТП нет. Транспортным средствам нанесены механические повреждения.

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Фото: Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

# ДТП

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