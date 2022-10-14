Орден Матери получили 19 жительниц Минской области. Многодетные мамы поделились эмоциями

Новости Беларуси. Один из самых теплых и ярких праздников – День матери. В Беларуси прошли поздравительные концерты и выставки, флешмобы и церемонии награждения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Орден Матери получили 19 жительниц Минской области. На торжество во Дворец Республики они приехали из 9 регионов. Всего же указом Президента высокой государственной награды были удостоены 35 женщин из центрального региона. Их счастье материнства умножается в пять и более раз. В адрес каждой из них звучали слова благодарности: за самопожертвование, духовность и семейное тепло.

Юлия Гринкевич, многодетная мама (Минский район):

Такое чувство, его никому не передать, настолько переполняет. Я считаю, что мамы заслужили эти награды, потому что это не очень легкий труд – вырастить деток, поставить всех на ноги, дать образование, но стараемся.

Леля Аль-Кусейс, многодетная мама (Вилейский район):

Пять детей у меня. Старший – 14 лет, мальчик, девочке потом 12 лет, потом тоже девочка, 8 лет, потом мальчику 3 скоро будет. И самая маленькая – год и 4 месяца. Семья – всегда это сила, любовь, теплота. И дай бог нам всем, чтобы было мирно, радостно.

Ольга Антонюк, многодетная мама (Столбцовский район):

Сами мы из Деревного Столбцовского района. Воспитываем пятерых детей, трое мальчишек и две девочки. Всегда у нас веселье, у нас никогда тихо не бывает.