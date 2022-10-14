Воспитать ребёнка, не задев, практически невозможно. О травмах из детства рассказала психолог

Мама – понятие общечеловеческое. Из поколения в поколение для каждого из нас она самый главный человек в жизни. Матерям отводится созидательная роль, они закладывают жизненные ориентиры детям, что способствует развитию общества и государства. О том, в чем сила материнства, каково влияние на жизнь ребенка и мир, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Правда ли, что все проблемы у человека, психологические травмы идут из детства?