Воспитать ребёнка, не задев, практически невозможно. О травмах из детства рассказала психолог

Мама – понятие общечеловеческое. Из поколения в поколение для каждого из нас она самый главный человек в жизни. Матерям отводится созидательная роль, они закладывают жизненные ориентиры детям, что способствует развитию общества и государства. О том, в чем сила материнства, каково влияние на жизнь ребенка и мир, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Правда ли, что все проблемы у человека, психологические травмы идут из детства?
Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт, семейный психотерапевт:
Большинство.
Ольга Шерснева:
Потому что мама не долюбила или из-за чего?
Наталья Евтихова:
В детстве не только мама. Сейчас просто очень много на мам, бывает по-разному. Мама может любить и ранить. Поймите, воспитать ребенка, не травмировав, не задев, практически невозможно, потому что роль родителя и мамы – ставить какие-то границы. Мы обязаны давать им какие-то правила. Мы любим, но мы должны дать. Иногда ребенок ранится об это – так бывает, то есть он не готов принять. Воспитать в чистом виде, совсем не задев ребенка, мы заденем. Но другое дело, если заложено чувство любви, принятия, благодарности, то когда мама наругала, я обиделся, но уже за то, что есть мама и она дарит мне любовь, я очень многое могу отодвинуть. Точно как и мама может обижаться на ребенка: «Почему ты мне так ответил?» Но при этом она все равно любит. Задеть и ребенок может маму.
«Это абсолютно разные роли». Может ли ребенок полюбить бабушку, как маму – подробнее здесь.