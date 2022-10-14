Минская область и китайский Чунцин укрепляют сотрудничество. Какие сферы открыты для белорусов в Поднебесной?

Туристический и культурный потенциал сотрудничества между Минской областью и китайским городом Чунцин. Эти вопросы обсудили представители двух стран, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Встреча прошла в формате онлайн-конференции, во время которой делегации презентовали культурно-историческое наследие центрального региона и китайского города. Стороны объединяет многолетняя дружба и сотрудничество в различных отраслях. В 2017 году Минская область и Чунцин подписали соглашение об установлении побратимских отношений. За это время реализовано немало туристических и культурных проектов.

Алла Шахотько, начальник главного управления культуры Миноблисполкома:

Коллективы Минской области уже на протяжении ряда лет поддерживают сотрудничество с нашими китайскими партнерами. Это и сотрудничество в сфере библиотек, при нашей областной библиотеке Пушкина работает постоянно действующий клуб китайской культуры. Именно этот клуб дает с одной стороны изучение китайской культуры, изучение китайскими студентами белорусской культуры. И понятно, что взаимодействовать с китайской стороной в онлайн-режиме по разным направлениям.

Евгений Булойчик, начальник главного управления спорта и туризма Миноблисполкома:

Очень хорошее отношение между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой, в том числе непосредственно Минской областью и городом Чунцин. Чунцин – это самый крупный город в мире, более 30 миллионов населения. В рамках наших отношений в 2018 году был в Китае объявлен Год белорусского туризма.