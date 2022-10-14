Нужно ли всю себя вкладывать в ребёнка, забывая о своих потребностях? Мнение психолога

Мама – понятие общечеловеческое. Из поколения в поколение для каждого из нас она – самый главный человек в жизни. Матерям отводится созидательная роль, они закладывают жизненные ориентиры детям, что способствует развитию общества и государства. О том, в чем сила материнства, каково влияние на жизнь ребенка и мир, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, что когда ребенок – вообще вся жизнь мамы, это тоже неправильно. Если мы всю свою жизнь вкладываем в ребенка, потом это выливается в какие-то определенные проблемы. Потому что ребенок вырастет, а ты останешься дальше со своей жизнью и тебе нужно будет как-то ее реализовывать. Нужно ли всю себя вкладывать в ребенка, забывая о своих потребностях и, в принципе, о себе?