Нужно ли всю себя вкладывать в ребёнка, забывая о своих потребностях? Мнение психолога

Мама – понятие общечеловеческое. Из поколения в поколение для каждого из нас она – самый главный человек в жизни. Матерям отводится созидательная роль, они закладывают жизненные ориентиры детям, что способствует развитию общества и государства. О том, в чем сила материнства, каково влияние на жизнь ребенка и мир, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, что когда ребенок – вообще вся жизнь мамы, это тоже неправильно. Если мы всю свою жизнь вкладываем в ребенка, потом это выливается в какие-то определенные проблемы. Потому что ребенок вырастет, а ты останешься дальше со своей жизнью и тебе нужно будет как-то ее реализовывать. Нужно ли всю себя вкладывать в ребенка, забывая о своих потребностях и, в принципе, о себе?
Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт, семейный психотерапевт:
Здесь болезненно то, что это выбор мамы так сделать, но подсознательно или осознанно она будет ждать обратки, то есть чтобы ребенок тоже отдавал, когда она уже нуждается. Что тогда получается? Мама лишает себя какого-то большого, значимого куска, и ребенка тоже – скорее всего, будет ждать, что он. Часто дети из чувства благодарности могут действительно отказываться от своей жизни, поэтому здесь двойной перекос. Маме это перекос, то есть надо и себя не забывать, и для ребенка, когда она потом будет ждать. Знаете же фразу: я всю жизнь на тебя положила, все тебе отдала? У ребенка чувство вины. Что за этим текстом? Теперь ты мне помогай, отдавай. Это, конечно, в корне перекос такой идет и нарушение.
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