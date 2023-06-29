Опыты на полях Александрии. Как Лукашенко произвёл аграрную революцию

Новости Беларуси. Эксперименты на президентских полях уже не первый год привлекают внимание не только специалистов аграрной отрасли, но и простых белорусов. Чтобы быть в курсе последних тенденций в сельском хозяйстве, Александр Лукашенко проводит опыты на родных полях в Александрии, где уже по традиции с его легкой руки корни пускают новые, иногда – экзотические культуры. Экспериментальные поля стали взлетной полосой для многих перспективных сортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот год не стал исключением. В этом убедилась Юлия Мычка.

Президентские экспериментальные поля встретили нас долгожданным для этих мест дождем, и чем сильнее капли, тем шире улыбка агронома.

Мы очень счастливы, что пошел дождь, у нас его не было полтора месяца, хорошего дождя.

Год назад на этом месте глава государства проанонсировал фактически аграрную революцию. Благодаря Президенту третье по счету возвращение озимого ячменя на белорусские поля наконец-то стало успешным. Помог «буслик» – первый отечественный зимостойкий сорт взлетел и приземлился завидным урожаем. Лукашенко: «Надо заниматься озимым ячменем. Это нас спасет».

Следуя примеру «Александрийского», и другие хозяйства страны поспешили увеличить посевы этой культуры. Например, в Могилевской области озимый ячмень теперь выращивают во всех районах, площади под него выросли в 11 раз. Новый подход позволяет раньше получить первое зерно для животноводства и выполнить госзаказ по производству пивоваренного озимого ячменя. Но эксперименты на александрийских полях не закончились. Сегодня 200 гектаров разукрашены разными оттенками зеленого с желтой полоской в центре. Настоящие полевые хиты этого лета – подсолнечник, люпин и соя. Все сорта отечественного производства. Все пережили засуху, и все нацелены на помощь животноводству.

Алексей Слесарев, главный агроном сельхозпредприятия «Александрийское»:

Преимущество люпина в том, что содержание белка где-то процентов на 30-40 больше, чем у гороха. То есть это нам дает больше выход зерна белка, то есть меньше затраты на производство сухих кормов. Уже второй сезон дежурит на президентских полях молодой специалист Лина Кудрячева. Агроном-агрохимик для растений словно скорая медицинская помощь. Подсолнухи, те самые осколки солнечного дня, в непривычных для них широтах чувствуют себя хорошо, поясняет полевой доктор. И «зеленые головастики» и агроном боятся только одного.

Лина Кудрячева, агроном-агрохимик сельхозпредприятия «Александрийское»:

Всем растениям нужна влага. Даже в этой работе очень сильно полюбила дожди, прямо как никогда. Для Лины Кудрячевой это еще и бесценный опыт. Экспериментальные поля как курсы повышения квалификации. Лина Кудрячева:

Мы изучали зерновые культуры, пшеница, ячмень, овес, а тут подсолнечник, люпин, соя. Интересно, конечно.

Урожайность экспериментального белкового сырья планируют получить не меньше 30 центнеров с гектара. Новые культуры введут в комбикорм для животных.

Александр Прудников, начальник производственного участка сельхозпредприятия «Александрийское»:

Надои и привес увеличатся как минимум на 10-20 %. Это если мы увеличим долю белкового сырья в структуре рациона.