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Опыты на полях Александрии. Как Лукашенко произвёл аграрную революцию

29 июня 2023 17:29
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Новости Беларуси. Эксперименты на президентских полях уже не первый год привлекают внимание не только специалистов аграрной отрасли, но и простых белорусов. Чтобы быть в курсе последних тенденций в сельском хозяйстве, Александр Лукашенко проводит опыты на родных полях в Александрии, где уже по традиции с его легкой руки корни пускают новые, иногда – экзотические культуры. Экспериментальные поля стали взлетной полосой для многих перспективных сортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот год не стал исключением. В этом убедилась Юлия Мычка.

Опыты на полях Александрии. Как Лукашенко произвёл аграрную революцию-1

Президентские экспериментальные поля встретили нас долгожданным для этих мест дождем, и чем сильнее капли, тем шире улыбка агронома.

Опыты на полях Александрии. Как Лукашенко произвёл аграрную революцию-4

Мы очень счастливы, что пошел дождь, у нас его не было полтора месяца, хорошего дождя.

Опыты на полях Александрии. Как Лукашенко произвёл аграрную революцию-7

Год назад на этом месте глава государства проанонсировал фактически аграрную революцию. Благодаря Президенту третье по счету возвращение озимого ячменя на белорусские поля наконец-то стало успешным. Помог «буслик» – первый отечественный зимостойкий сорт взлетел и приземлился завидным урожаем.

Лукашенко: «Надо заниматься озимым ячменем. Это нас спасет».

Опыты на полях Александрии. Как Лукашенко произвёл аграрную революцию-10

Следуя примеру «Александрийского», и другие хозяйства страны поспешили увеличить посевы этой культуры. Например, в Могилевской области озимый ячмень теперь выращивают во всех районах, площади под него выросли в 11 раз. Новый подход позволяет раньше получить первое зерно для животноводства и выполнить госзаказ по производству пивоваренного озимого ячменя. Но эксперименты на александрийских полях не закончились. Сегодня 200 гектаров разукрашены разными оттенками зеленого с желтой полоской в центре. Настоящие полевые хиты этого лета – подсолнечник, люпин и соя. Все сорта отечественного производства. Все пережили засуху, и все нацелены на помощь животноводству.

Опыты на полях Александрии. Как Лукашенко произвёл аграрную революцию-13

Алексей Слесарев, главный агроном сельхозпредприятия «Александрийское»:
Преимущество люпина в том, что содержание белка где-то процентов на 30-40 больше, чем у гороха. То есть это нам дает больше выход зерна белка, то есть меньше затраты на производство сухих кормов.

Уже второй сезон дежурит на президентских полях молодой специалист Лина Кудрячева. Агроном-агрохимик для растений словно скорая медицинская помощь. Подсолнухи, те самые осколки солнечного дня, в непривычных для них широтах чувствуют себя хорошо, поясняет полевой доктор. И «зеленые головастики» и агроном боятся только одного.

Опыты на полях Александрии. Как Лукашенко произвёл аграрную революцию-16

Лина Кудрячева, агроном-агрохимик сельхозпредприятия «Александрийское»:
Всем растениям нужна влага. Даже в этой работе очень сильно полюбила дожди, прямо как никогда.

Для Лины Кудрячевой это еще и бесценный опыт. Экспериментальные поля как курсы повышения квалификации.

Лина Кудрячева:
Мы изучали зерновые культуры, пшеница, ячмень, овес, а тут подсолнечник, люпин, соя. Интересно, конечно.

Опыты на полях Александрии. Как Лукашенко произвёл аграрную революцию-19

Урожайность экспериментального белкового сырья планируют получить не меньше 30 центнеров с гектара. Новые культуры введут в комбикорм для животных.

Опыты на полях Александрии. Как Лукашенко произвёл аграрную революцию-22

Александр Прудников, начальник производственного участка сельхозпредприятия «Александрийское»:
Надои и привес увеличатся как минимум на 10-20 %. Это если мы увеличим долю белкового сырья в структуре рациона.

Опыты на полях Александрии. Как Лукашенко произвёл аграрную революцию-25

Белковое сырье собственного производства поможет сельхозпредприятию существенно сэкономить. Урожай с экспериментальных полей закроет почти половину нужного для хозяйства объема белка и на 20 % удешевит рецептуру комбикормов. Если полевые опыты оправдают все ожидания, площади новых культур будут увеличивать. И то, что еще вчера казалось экзотикой, уже завтра может стать обычными буднями белорусских аграриев.

# Сельское хозяйство # общество # Александр Лукашенко # Юлия Мычка # Фотофакт

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