Изменения коснутся зарплат, выходных, дистанционки – Лукашенко подписал закон, корректирующий Трудовой кодекс

При этом с сохранением среднего заработка. Люди до 40 лет смогут взять один рабочий день раз в три года, после сорока – ежегодно. Два дня для обследования будут предоставляться женщинам и мужчинам старше 53 и 58 лет. Также среди новаций – предоставление права многодетным родителям или воспитывающим ребенка-инвалида вместо дополнительного выходного дня в неделю выбрать сокращение ежедневной работы на один час. Есть новшества и по выплате зарплат. Они будут выплачиваться не реже двух раз в месяц всем работникам. Также появится возможность чередования периодов выполнения работы дистанционно и на рабочем месте в организации.