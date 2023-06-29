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Изменения коснутся зарплат, выходных, дистанционки – Лукашенко подписал закон, корректирующий Трудовой кодекс

29 июня 2023 17:05
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Новости Беларуси. Корректировки в Трудовом кодексе. Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам трудовых отношений». Так, белорусы смогут получить освобождение от работы для прохождения диспансеризации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменения коснутся зарплат, выходных, дистанционки – Лукашенко подписал закон, корректирующий Трудовой кодекс-1

При этом с сохранением среднего заработка. Люди до 40 лет смогут взять один рабочий день раз в три года, после сорока – ежегодно. Два дня для обследования будут предоставляться женщинам и мужчинам старше 53 и 58 лет. Также среди новаций – предоставление права многодетным родителям или воспитывающим ребенка-инвалида вместо дополнительного выходного дня в неделю выбрать сокращение ежедневной работы на один час. Есть новшества и по выплате зарплат. Они будут выплачиваться не реже двух раз в месяц всем работникам. Также появится возможность чередования периодов выполнения работы дистанционно и на рабочем месте в организации.

# Закон # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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