Героизм и мужество нужны и в мирное время. В Полоцке вспоминали о бессмертном подвиге 23-х гвардейцев

Новости Беларуси. В нашей стране открывают новые факты истории, не уходят в прошлое и известные ранее. В Полоцке сегодня вспоминали бессмертный подвиг 23-х гвардейцев, которые в годы Великой Отечественной войны героически защищали Родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 июля 1944 года бойцы 158-го полка 51-й гвардейской стрелковой дивизии, рискуя жизнью, перебрались вплавь через Западную Двину и стали на защиту единственного в городе уцелевшего моста. Сегодня 23 витебских спасателя прошли по маршруту победителей, переплыв Западную Двину. Как тогда – в 1944-м. Репортаж Виктора Пралича.

Памятник 23 воинам-гвардейцам – место, священное для каждого полочанина. 79 лет назад здесь разворачивались события, которые предваряли освободительную операцию Полоцка от немецко-фашистских захватчиков. Древний город в те дни был оккупирован. Под контролем немцев находился и единственный уцелевший мост через Западную Двину. Перед красноармейцами стояла задача – отбить у врага переправу. Ведь по ней должны были зайти в город освободители. 23 смельчака 158-го полка 51-й гвардейской стрелковой дивизии, переплыв на правый берег, захватили плацдарм реки, отразив 14 атак. Выжить удалось лишь одному. Сегодня у памятного знака многолюдно. Здесь собрались наследники героев, чтобы почтить память мужественных воинов.

А тот июльский маршрут 23-х гвардейцев через Западную Двину сегодня решились повторить 23 витебских спасателя.

Виктор Пралич, корреспондент:

Ширина Западной Двины в этом месте более 200 метров. Но с учетом заплыва по диагонали дистанция увеличилась почти в полтора раза – до 350 метров. Плюс температура воды около 20 градусов.

Именно здесь и находился тот единственный уцелевший мост в далеком 1944 году. Схватка за него стала тем последним боем 23-х смельчаков. Которые, вероятнее всего, знали на что идут, но не отступили назад. Чтобы мы сегодня жили. В Полоцке прошел заплыв спасателей в память о героизме предков. Читайте здесь.

Героизм и мужество нужны и в мирное время. Пример тому – профессия спасателя. 15-ти лучшим сотрудникам МЧС Витебской области вручили государственные награды в священном месте.

Николай Янцевич, заместитель начальника Новополоцкого ГОЧС:

Это как итог более 20 лет моей кропотливой работы во благо любимого дела. Для меня это честь – получить именно здесь эту государственную награду.