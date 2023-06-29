Благодаря этому батюшке отряд полицаев стал воевать за советских партизан. Малоизвестные истории ВОВ

В день памяти и скорби, в 82-ю годовщину начала Великой Отечественной войны в программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с протоиереем Федором Повным. Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Главный храм прихода, который вы возглавляете, носит название Национальный мемориальный комплекс Храм-памятник в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших. Двойное необычное название. Почему? Храм-памятник посвящен всем святым, в таком прочтении он обретает смысл мемориального комплекса

Протоиерей Федор Повный, председатель Синодального отдела по сотрудничеству со светскими учреждениями образования:

Национальный мемориальный комплекс Храм-памятник в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, с его криптой и музеем памяти – одно из мест, которое будет сквозь толщу лет напоминать нам, белорусам, о том, кто мы. Это место, где наш гражданин стоит перед своим народом и своими предками. Он верит в бессмертие души и верит в воскресшего Христа. Посмотрите, как долго и тщетно мы ищем национального героя. Почему, отвечает крипта, потому что у нас героическим является простой человек, сам народ. Последняя война унесла жизни трети населения. Воевал и отстраивал города и села белорус. И снова не один, а вместе с братскими народами и союзными республиками. И мы живы, и страна у нас красивая. Наша память не должна быть формальной, но должна быть действенной. То есть это должна быть молитва к Богу, ко Христу о павших и погибших. Ведь павшие – не тени прошлого, их души живы в вечности, поэтому и сохранять в веках нужно имена. Если имен не знаем, то молимся о воинстве, о жертвах геноцида. Среди них было много людей святой жизни, поэтому Храм-памятник посвящен всем святым, в таком прочтении он уже выходит за рамки храма-памятника, он обретает смысл и значение национального мемориального комплекса. Олег Лепешенков:

А если продолжить вашу мысль значения в вечности, значения в духовном пространстве. Ведь мы знаем, что даже завершилась война на Светлой седмице, через три дня после Пасхи, а началась как раз в День всех святых. Какие свидетельства страшной войны хранит крипта Храма-памятника?

Протоиерей Федор Повный:

Именно так. И эта крипта, в которой мы находимся, призвана хранить историческую правду именно как память о людях. Ведь земля в сосудах – это не просто символ тленности или родной земли, но это и овеществленный прах павших и умученных, а значит, это говорящие свидетели истории. Вот капсула из детского лагеря «Красный берег», был такой ужасный, чудовищный факт. А вот урна с пеплом из лагеря смерти «Тростенец». Значит, немцы и их пособники уничтожали людей. Не выдумка это.

Олег Лепешенков:

Даже если кто-то забывает об этом через более чем 80 лет от начала войны. Протоиерей Федор Повный:

Часто сознательно забывает. А вот земля из мемориалов советских воинов, освобождавших Европу. Так значит, Советская армия не оккупант, а освободитель, и западным странам есть за что благодарить русских, советских солдат и наших людей. Музей памяти хранит сведения по каждой нише крипты: кто захоронен, как погиб. В музее есть и общие сведения о войнах: даты, количество войск, количество павших. Чтобы был мир, нужно знать правду, но помнить нужно людей, а не зло. А теперь приглашаю пройти в музей памяти и увидеть страницы, которые мало известны светскому миру и в публичном пространстве. Какие священники защищали Отечество во время Великой Отечественной? Вот их имена в музее памяти

Протоиерей Федор Повный:

В музее памяти есть зал, посвященный священнослужителям, защищавшим наше земное Отечество. Священники в период Великой Отечественной войны и фашистской оккупации Беларуси нередко помогали и подпольщикам, и военнопленным, партизанам. Это было крайне опасно для жизни. По одному лишь подозрению они подвергались репрессиям. Духовенство контролировалось Гестапо, где хранились анкеты на каждого священника оккупированной Беларуси. Их все склоняли к сотрудничеству с оккупантскими властями, их хотели использовать против советской власти, ведь именно священству и верующим было на что обижаться: за расстрелы и ссылки, за пропаганду атеизма и прещение православных. Но большинство священников повели себя достойно. Они остались верными не только Христу, но и земному Отечеству.

Семью моего отца и семью протоиерея Василия Копычко связывала дружба. Отец Василий имел государственные военные награды: орден Отечественной войны II степени, медали «Партизану Великой Отечественной войны» I степени, «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За победу над Германией». О нем написаны рассказы. Во время войны дом священника был местом встреч подпольщиков с партизанами и их связными, а в экстремальных условиях – надежным укрытием. Отец Василий духовно окормлял жителей окрестных деревень, рассказывал им о положении на фронтах, призывал противостоять захватчикам, размножал и раздавал листовки со сводками Совинформбюро, партизанские листки, собирал продукты для партизан. В конце 1943 года Гестапо узнало о его связи с партизанами, и был отдан приказ карательному отряду о публичной казни батюшки. Но подпольщики спрятали священника и его семью. Как батюшка обратил в партизан целый отряд полицаев – реальная история

Еще один пример. Летом 1943 года протоиерей Александр Романушко был приглашен отпеть полицая. В сопровождении двух партизан он явился на кладбище. Понятно, они не знали, что это партизаны. Там стояли вооруженные люди. Облачился батюшка, немного помолчал и начал свое слово. Оно звучало примерно так: братья и сестры, я понимаю большое горе матери и отца убитого, но не наших молитв заслужил во гробе предлежащий, он изменник родины и убийца невинных стариков и детей, вместо вечной памяти мы все… Он высоко поднял голову и возвысил голос: мы все произносим «анафема». Собравшиеся оцепенели, а священник, подойдя к полицаям, продолжал: к вам, заблудшим, обращаюсь, пока не поздно, искупите перед Богом и людьми свою вину и обратите оружие против тех, кто уничтожает наш народ, закапывает живых людей в могилы, а в храмах сжигают верующих и священников. И в итоге отец Александр вернулся к партизанам с пополнением численностью в целый отряд. Наверное, память – это то, что связывает поколения. И говорить о прошлом необходимо с молодежью. Олег Лепешенков:

Отец Федор, вы еще несете служение как глава Синодального отдела по взаимодействию со светскими учреждениями образования. По сути, через администрации, Министерство образования обращаетесь к нашему молодому поколению. Что вы говорите молодежи, когда она приходит в крипту? Что говорят молодежи, которая спускается в крипту Храма-памятник в честь Всех святых?