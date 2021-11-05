Поляки снова избивают и насильно вытесняют беженцев на белорусскую территорию. Для этого они разрезали колючую проволоку

Польская сторона предприняла очередную попытку вытеснения группы беженцев к границе Беларуси через заранее разрезанную колючую проволоку. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно это все сопровождалось избиением. На этот раз польских силовиков не остановили ни отчаянные крики матерей, ни плач маленьких детей.

Татьяна Савчик, СТВ:

Подобное отношение к беженцам со стороны польских военнослужащих стало нормой в понимании европейских стран. Несмотря на очевидные доказательства бесчеловечных мер, Польша пытается не только скрывать подобные факты от общественности, но и обвинять Беларусь в провокациях на границе, заявляя, что «с нашей стороны транслируют записи плача и криков детей». Однако эти видеодоказательства прямо указывают на то, что это результат реальных жестких действий польских правоохранителей на границе.