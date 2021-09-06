Не означает, что приведён в исполнение. Что известно о первом в 2021 году смертном приговоре?

Новости Беларуси. История, когда выводы делаются поспешные и исключительно в том русле, который нужен именно автору. В последнее время это происходит все чаще, особенно у той части общества, которая сегодня активно борется, как они говорят, с режимом. И особенно с госСМИ, отсматривая его буквально по кадрам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.