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Не означает, что приведён в исполнение. Что известно о первом в 2021 году смертном приговоре?

06 сентября 2021 17:34
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Новости Беларуси. История, когда выводы делаются поспешные и исключительно в том русле, который нужен именно автору. В последнее время это происходит все чаще, особенно у той части общества, которая сегодня активно борется, как они говорят, с режимом. И особенно с госСМИ, отсматривая его буквально по кадрам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не означает, что приведён в исполнение. Что известно о первом в 2021 году смертном приговоре?-1

Юлия Алексеюк, СТВ:
Но в таких случаях часто срабатывает наоборот: журналист говорит одно, а им между строк видится другое. Например, 5 сентября в программе «Неделя» мы рассказывали о душегубах, которые пенсионеров под Слуцком убивали. Журналист говорит, что налетчиков приговорили к наказанию: кому-то сроки, а самому опасному – смертельный приговор, первый в 2021 году.

Но, внимание: приговорен – не означает «приведен в исполнение».

Не означает, что приведён в исполнение. Что известно о первом в 2021 году смертном приговоре?-4

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# Смертная казнь # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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