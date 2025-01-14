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Опрос: более 76% молодёжи планирует принять участие в выборах Президента Беларуси

14 января 2025 13:41
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Стоит отметить, что граждане живо интересуются электоральной кампанией и с нетерпением ждут возможности проявить свою гражданскую позицию на выборах. Небезразлична к будущему своей страны молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опрос: более 76% молодёжи планирует принять участие в выборах Президента Беларуси-2

Согласно данным онлайн-опроса Белорусского комитета молодежных организаций, голосовать на выборах собираются 76,7 % респондентов. 17,8 % пока еще не определились с участием, и лишь 5,5 % опрошенных ответили, что не пойдут на участки. Это говорит о том, что молодые люди осознают значимость избирательной кампании. Также молодежи предлагалось ответить, на решении каких задач должен сосредоточиться избранный Президент в первую очередь? 

Опрос: более 76% молодёжи планирует принять участие в выборах Президента Беларуси-4

Голоса распределились следующим образом: наиболее приоритетной задачей считают обеспечение мира и безопасности – так ответили 67,7 %, важным считают и рост благосостояния граждан – 48,1 %, почти 42 % выделили необходимость борьбы с инфляцией и ростом цен, на четвертом месте – экономический подъем и рост производства, и 23,5 % респондентов выбрали вариант «укрепление позиций Беларуси на международной арене». Опрос проводился с 16 декабря по 3 января. Участие в нем приняли более 7 200 человек – это учащаяся студенческая и работающая молодежь.

# Опрос # Опрос минчан # Молодежь Беларуси # Президентские выборы # Выборы в Беларуси

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