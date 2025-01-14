Опрос: более 76% молодёжи планирует принять участие в выборах Президента Беларуси

Стоит отметить, что граждане живо интересуются электоральной кампанией и с нетерпением ждут возможности проявить свою гражданскую позицию на выборах. Небезразлична к будущему своей страны молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно данным онлайн-опроса Белорусского комитета молодежных организаций, голосовать на выборах собираются 76,7 % респондентов. 17,8 % пока еще не определились с участием, и лишь 5,5 % опрошенных ответили, что не пойдут на участки. Это говорит о том, что молодые люди осознают значимость избирательной кампании. Также молодежи предлагалось ответить, на решении каких задач должен сосредоточиться избранный Президент в первую очередь?