Инструкции о порядке проведения диспансеризации вступили в силу с 1 января. Подробности рассказали в Минтруда

Какой же Новый год без хороших новостей?! С 1 января вступили в силу инструкции о порядке проведения диспансеризации взрослого и детского населения. Кто ее обязан проходить, а также о гарантиях для работников при прохождении диспансеризации, прописанных в Трудовом кодексе, рассказала гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Татьяна Рахубо, консультант главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Молодежь до 40 лет проходит диспансеризацию один раз в три года. В возрасте от 40 лет и до предпенсионного возраста (за пять лет до достижения этого общеустановленного возраста) проходят один раз в календарном году. Как только достигают предпенсионного возраста – два дня один раз в году. С 1 января 2024 года появилась гарантия в Трудовом кодексе. Работники, чтобы у них была возможность быть освобожденными от работы, должны согласовать день или два дня прохождения диспансеризации с нанимателем. Гарантия предоставляется как в части освобождения от работы, так и сохранения среднего заработка за этот день.