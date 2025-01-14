Почему в Беларуси продлили прививочную кампанию? Поговорили с врачом из Минска

Середина зимы, а мы ее практически не почувствовали. Все потому, что она до сих пор борется с весной, а это лучшие условия для распространения всевозможных инфекций и вирусов. Власти решили принять дополнительные меры, чтобы остановить в стране рост заболеваемости. Какие – рассказала гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Анастасия Зюзина, заведующая отделением профилактики 29-й городской поликлиники г. Минска:

Сейчас сложился благоприятный эпидемиологический период. Для лиц, кто не успел привиться, у кого были временные ограничения на вакцинацию – они могут повторить вакцину от гриппа в этом году.

Прививочная кампания продолжается из-за того, что ожидается пик заболеваемости гриппом на конец января – начало февраля. Если смотреть статистику, согласно данным Министерства здравоохранения, на 25 % ниже заболеваемость данного периода по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И такая тенденция наблюдается уже в течение трех недель. Заболеваемость ниже, и есть возможность еще допривить население, которое еще не привито, чтобы предупредить вспышку.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Я всегда думала, а как медики просчитывают эти вспышки?