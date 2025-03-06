Прямой эфир

Аналогов в Беларуси нет! Студент разработал устройство для тренировок по теннису

06 марта 2025 11:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Разработка для улучшения спортивных тренировок по теннису. Выпускник Минского радиотехнического колледжа придумал устройство, аналогов которого нет в Беларуси. Это первый серьезный проект Владислава Клейменова.

Аналогов в Беларуси нет! Студент разработал устройство для тренировок по теннису-2

На занятиях Владислав уже применяет свое изобретение. Так виден прогресс начинающих спортсменов спустя несколько тренировок. Само устройство – что-то в роде жучка для слежки, который крепится к ракетке. Он передает информацию о подвижности игрока в смартфон.

Аналогов в Беларуси нет! Студент разработал устройство для тренировок по теннису-4

Владислав Клейменов, победитель городского этапа республиканского проекта «100 идей для Беларуси»:
Мое устройство – датчик, который находится на самой ракетке, прикрепляется к ручке, и мобильное приложение. То есть основная задача – мы прикрепляем устройство к ракетке. Прикрепили, мы его включили, положили телефон около нас, и мы встаем и идем уже играть.

Аналогов в Беларуси нет! Студент разработал устройство для тренировок по теннису-6

Результаты тренировки отображаются на интуитивном интерфейсе приложения. Программа полностью фиксирует количество подач, скорость, вращение мяча и динамику передвижения теннисиста. Иными словами, наглядная яркая графика станет полезной как для любителей, так и для профессиональных спортсменов.

Владислав Клейменов:
Устройство предназначено, чтобы собрать данные с человека. Это помогает сделать полный анализ игрока и помогает тренеру увидеть недостатки игрока, чтобы усовершенствовать его технику и помочь в игре в дальнейшем.

Подробнее смотрите в видео.

# Теннис # Изобретения # Технологии # Молодежь Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко посетил выставку новейших российских БПЛА
06 марта 2025 10:49

Александр Лукашенко посетил выставку новейших российских БПЛА

МАРТ в преддверии 8 Марта проводит проверку работы цветочных базаров
06 марта 2025 10:41

МАРТ в преддверии 8 Марта проводит проверку работы цветочных базаров

В Мингорисполкоме подвели итоги социально-экономического развития столицы за 2024-й
06 марта 2025 10:37

В Мингорисполкоме подвели итоги социально-экономического развития столицы за 2024-й