Аналогов в Беларуси нет! Студент разработал устройство для тренировок по теннису

Разработка для улучшения спортивных тренировок по теннису. Выпускник Минского радиотехнического колледжа придумал устройство, аналогов которого нет в Беларуси. Это первый серьезный проект Владислава Клейменова.

На занятиях Владислав уже применяет свое изобретение. Так виден прогресс начинающих спортсменов спустя несколько тренировок. Само устройство – что-то в роде жучка для слежки, который крепится к ракетке. Он передает информацию о подвижности игрока в смартфон.

Владислав Клейменов, победитель городского этапа республиканского проекта «100 идей для Беларуси»: Мое устройство – датчик, который находится на самой ракетке, прикрепляется к ручке, и мобильное приложение. То есть основная задача – мы прикрепляем устройство к ракетке. Прикрепили, мы его включили, положили телефон около нас, и мы встаем и идем уже играть.

Результаты тренировки отображаются на интуитивном интерфейсе приложения. Программа полностью фиксирует количество подач, скорость, вращение мяча и динамику передвижения теннисиста. Иными словами, наглядная яркая графика станет полезной как для любителей, так и для профессиональных спортсменов.

Владислав Клейменов:

Устройство предназначено, чтобы собрать данные с человека. Это помогает сделать полный анализ игрока и помогает тренеру увидеть недостатки игрока, чтобы усовершенствовать его технику и помочь в игре в дальнейшем.