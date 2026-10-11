Новости по тегу #Почта Беларуси

Авторская программа «Суровый взгляд» на СТВ.
Но условия отправки изменились: по новым требованиям американского законодательства все товарные вложения, вне зависимости от их цены, теперь облагаются обязательной таможенной пошлиной.
«Онлайн и оффлайн торговля на сегодня имеют разные модели бизнеса, и поэтому затратный механизм в традиционной торговле значительнее, нежели у маркетплейсов», – объяснила Светлана Короткевич.
В нашей стране соблюдают золотой социальный стандарт даже в самой отдаленной деревушке. К примеру, доставка продуктов или почты – это базовый минимум, и сегодня сервис сам едет к человеку.
Если 6 января городские и сельские отделения будут работать по стандартному расписанию, то 7 января, в день Рождества Христова, открыты будут лишь около 60 из 3 тысяч объектов по всей стран
Письма здесь сортируются не вручную, а автоматизированно. Для этого установлено специальное оборудование – письмосортировочная машина.
«Это же так здорово, когда ты открываешь конвертик, а внутри красивая открыточка яркая.»
«Объемы даже приросли на 10% с 2011 года по этот период. Потому что изменились условия работы для почты».
Предприятие «Белпочта» за 30 лет работы прошло долгий путь и стало современным логистическим оператором. В планах – создать собственную площадку для электронной торговли и доставлять отправления дронами.
Теперь отправка письма или посылки массой до 20 г физическими лицами обойдется в 0,86 рубля (ранее 0,70), а за каждые дополнительные 20 г будет взиматься 0,07 рубля. Открытки также подорожали до 0,86 рубля.
1 и 2 мая будут открыты только дежурные офисы.
Для работников этой сферы новогодние и рождественские дни – горячий сезон, когда количество отправлений достигает 30 тысяч в сутки. Посылки и письма различных форматов обрабатывают здесь практически круглосуточно.
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