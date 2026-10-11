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Новости по тегу #Почта Беларуси

«Три уровня контроля». Как проверяют наши посылки на почте
11 октября 2026 18:14

«Три уровня контроля». Как проверяют наши посылки на почте

«Белпочта» возобновила прием посылок с товарами в США
21 июля 2026 06:23

«Белпочта» возобновила прием посылок с товарами в США

Онлайн vs оффлайн: какие меры готовит МАРТ, чтобы сохранить торговые центры?
07 июня 2026 07:34

Онлайн vs оффлайн: какие меры готовит МАРТ, чтобы сохранить торговые центры?

Моторизованная доставка – настоящее спасение для глубинки! Как работает сельская почта?
10 мая 2026 17:16

Моторизованная доставка – настоящее спасение для глубинки! Как работает сельская почта?

В праздничные дни изменится график работы почтовых отделений Беларуси
05 января 2026 07:59

В праздничные дни изменится график работы почтовых отделений Беларуси

Каждый конверт дойдёт до адресата! Как работают сотрудники почты в новогодние праздники?
02 января 2026 17:10

Каждый конверт дойдёт до адресата! Как работают сотрудники почты в новогодние праздники?

Популярна ли почта в XXI веке? Спросили у минчан
09 октября 2025 12:05

Популярна ли почта в XXI веке? Спросили у минчан

Пишут ли белорусы письма? Узнали, насколько востребованы почтовые услуги
09 октября 2025 09:36

Пишут ли белорусы письма? Узнали, насколько востребованы почтовые услуги

«Белпочта» планирует доставлять посылки дронами
03 октября 2025 12:17

«Белпочта» планирует доставлять посылки дронами

В Беларуси изменились тарифы и услуги почтовой связи
26 июня 2025 08:25

В Беларуси изменились тарифы и услуги почтовой связи

«Белпочта» сообщила о графике работы в праздничные и предпраздничные дни
22 апреля 2025 07:44

«Белпочта» сообщила о графике работы в праздничные и предпраздничные дни

Тёплые пожелания и подарки – как работает почта в предновогодние дни и кто доставляет письма Деду Морозу?
05 января 2025 17:44

Тёплые пожелания и подарки – как работает почта в предновогодние дни и кто доставляет письма Деду Морозу?