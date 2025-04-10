Нас Караник ещё и фоткал! Студентка ГрГУ вспомнила, как общалась с Лукашенко

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Валерия Лакач, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Я как с другом разговаривала. Он начал говорить, я ему отвечаю. Вообще боязни никакой не было. Особенно, когда мой друг попросил с ним сфоткаться и нас Караник еще и фоткал. Это было неожиданно. Президент сам приобнял, мне было очень приятно. Было хорошее время.