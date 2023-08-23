«По аналогии с мусором от них избавляются». Почему Карач стала неугодна Литве?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Ольга Карач была среди тех, кто на волне бунтарских настроений покидал Беларусь и, приезжая на новое место жительства, принимался гадить. На свою страну, белорусскую власть и, если смотреть глобально, то и на всю стабильную жизнь у людей в Беларуси. Иными словами, человек в отношении нас поступал как вредитель. Не будем углубляться, носила ли череда тех поступков и слов не показную сердобольность и искренность, а просто взглянем в тенденции. С точки зрения западной пропаганды такие рты, как у Карач, стратегически были удобны и выгодны. Так риторика «активистки» из Беларуси легко встроилась в систему интересов зарубежной политики. Но тогда! В контекст инфополя коллективного Запада после наших выборов. Три года спустя иерархия значимых тем перестроилась, роль и функции Ольги Карач, соответственно, тоже. Инфополе вокруг Беларуси формируется уже в иных алгоритмах. И подобно уходящим в прошлое гаджетам устаревают функционально рабочие рты. Стратегически. Остается то, что в сухом остатке. А в сухом остатке такие, как Карач, предатели. Оттого совершенно неудивительно, что «загранице» как люди они не нужны. И по аналогии с мусором от них избавляются. Меняют, к примеру, на новые рты…