«По аналогии с мусором от них избавляются». Почему Карач стала неугодна Литве?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Ольга Карач была среди тех, кто на волне бунтарских настроений покидал Беларусь и, приезжая на новое место жительства, принимался гадить. На свою страну, белорусскую власть и, если смотреть глобально, то и на всю стабильную жизнь у людей в Беларуси. Иными словами, человек в отношении нас поступал как вредитель. Не будем углубляться, носила ли череда тех поступков и слов не показную сердобольность и искренность, а просто взглянем в тенденции. С точки зрения западной пропаганды такие рты, как у Карач, стратегически были удобны и выгодны. Так риторика «активистки» из Беларуси легко встроилась в систему интересов зарубежной политики. Но тогда! В контекст инфополя коллективного Запада после наших выборов.
Три года спустя иерархия значимых тем перестроилась, роль и функции Ольги Карач, соответственно, тоже. Инфополе вокруг Беларуси формируется уже в иных алгоритмах. И подобно уходящим в прошлое гаджетам устаревают функционально рабочие рты. Стратегически. Остается то, что в сухом остатке. А в сухом остатке такие, как Карач, предатели. Оттого совершенно неудивительно, что «загранице» как люди они не нужны. И по аналогии с мусором от них избавляются. Меняют, к примеру, на новые рты…
Алена Дзиодзина:
Не так давно, судя по информации, опубликованной в их же якобы «не прогосударственных» СМИ, Карач сообщила об отказе властей Литвы предоставить ей статус политического убежища. И если верить все тем же источникам, мотивом литовских властей послужило то, что она для них – «угроза внутренней нацбезопасности». Но уже литовской. Иными словами, Ольгу признали неблагонадежной. Как и бывает в случае всех предателей… Функционально таких поиспользуют, но едва ли набор их поступков вызывает желание с ними сблизиться. И весьма странно было бы ждать, что путем предательства можно где-либо стать своим. Обычно доверие к людям приходит не так, ему предшествует нечто доброе. Вероятно, беглая Карач никак не ассоциируется у властей Литвы хоть с каким-либо благом, каким она не была для своей страны и какого не ждут от нее литовцы. Их власти-то в курсе, что она не несчастная, этот образ «непокоренной жертвы» существует разве что в инфополе. Предположительно нечто подобное ждет и других предателей, кто, покидая свою страну, принимается гадить в угоду новому окружению. Это мираж, что таким путем можно куда-либо встроиться. И, что характерно, с иллюзией легкости. Словно бы так будет проще вмонтировать свою персону в новое место и общество.
Довольно многие попались на этот миф. И, принимаясь продавать впечатления, одни желали обогатиться, другие – стать узнаваемыми и медийными. А возможно, просто хоть кем-то стать. Мол, была вот в политике Ольга Карач. Государственная фигура, не абы кто. Однако же отказ литовских властей предоставить ей особый правовой статус показал, что если бы не рот, то и «фигура» вообще ни о чем.
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