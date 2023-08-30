Минсельхозпрод: белорусские аграрии собрали около 96% убираемых культур

Новости Беларуси. В Беларуси закончен сев рапса на зерно, началась уборка крупяных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страда для нас – продовольственный фронт, а на войне побеждает тот, кто лучше подготовлен.

Основная роль здесь у сельхозтехники. На это Александр Лукашенко обращал внимание еще в июле на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании. Основа машинно-тракторного парка от отечественных заводов-изготовителей. Именно они задействованы на всех этапах: начиная с обработки почвы и посева до упаковки и хранения готовой продукции.

Доля импортных тракторов составляет лишь 4 %, зерно-уборочных комбайнов – 13 %, кормоуборочных – 21 %. Широко применяются элементы системы точного земледелия. Они позволяют при сплошной обработке почвы значительно экономить ресурсы.