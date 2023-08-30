Минсельхозпрод: белорусские аграрии собрали около 96% убираемых культур

Новости Беларуси. В Беларуси закончен сев рапса на зерно, началась уборка крупяных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страда для нас – продовольственный фронт, а на войне побеждает тот, кто лучше подготовлен.
Новости Беларуси. В Беларуси закончен сев рапса на зерно, началась уборка крупяных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страда для нас – продовольственный фронт, а на войне побеждает тот, кто лучше подготовлен.
Основная роль здесь у сельхозтехники. На это Александр Лукашенко обращал внимание еще в июле на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании. Основа машинно-тракторного парка от отечественных заводов-изготовителей. Именно они задействованы на всех этапах: начиная с обработки почвы и посева до упаковки и хранения готовой продукции.
Доля импортных тракторов составляет лишь 4 %, зерно-уборочных комбайнов – 13 %, кормоуборочных – 21 %. Широко применяются элементы системы точного земледелия. Они позволяют при сплошной обработке почвы значительно экономить ресурсы.
Сейчас сельхозпредприятия убирают картофель, продолжают заготовку зеленой массы кукурузы. По оперативной информации Минсельхозпрода на 30 августа, собрано около 96 % убираемых культур. Осталось убрать 3 % зерновых колосовых и зернобобовых культур и 9 % рапса.