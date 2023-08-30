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Почти треть бюджета Брестской области направится в сферу образования

30 августа 2023 06:52
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Новости Беларуси. В учреждения образования Брестской области на работу в 2023 году прибыли 570 молодых специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти треть бюджета Брестской области направится в сферу образования-1

Педагогический коллектив полностью готов к началу нового учебного года. Выполнение задачи, как закрепить молодых людей на их первых рабочих местах, применяя меры стимулирования, предоставляя преференции, арендное жилье или общежитие, обсудили на областной педагогической конференции.

Почти треть бюджета Брестской области направится в сферу образования-4

В регионе почти треть бюджета идет на сферу образования. В преддверии нового учебного года на строительство школ и детских садов направили около 40 миллионов рублей, а на ремонты – более 34 миллионов. Половина школ с сентября использует новые подходы к организации питания – для этого закупят необходимое оборудование. Готовность школ остается на контроле.

Почти треть бюджета Брестской области направится в сферу образования-7

Вадим Кравчук, заместитель председателя Брестского облисполкома:
Да, были выявлены недостатки. Мы их прекрасно понимаем и двигаемся вперед. Конечно, они будут устранены и практически они на 90 и более процентов уже устранены. Для этого все есть – финансы, строители, строительные материалы, желание. Мы должны обеспечить полноценный образовательный процесс к 1 сентября.

Подготовку к новому учебному году в Брестской области завершают почти тысяча детских садов и школ.

# Государственная политика в области образования # общество # Вадим Кравчук # Фотофакт

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