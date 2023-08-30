Почти треть бюджета Брестской области направится в сферу образования

Новости Беларуси. В учреждения образования Брестской области на работу в 2023 году прибыли 570 молодых специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Педагогический коллектив полностью готов к началу нового учебного года. Выполнение задачи, как закрепить молодых людей на их первых рабочих местах, применяя меры стимулирования, предоставляя преференции, арендное жилье или общежитие, обсудили на областной педагогической конференции.

В регионе почти треть бюджета идет на сферу образования. В преддверии нового учебного года на строительство школ и детских садов направили около 40 миллионов рублей, а на ремонты – более 34 миллионов. Половина школ с сентября использует новые подходы к организации питания – для этого закупят необходимое оборудование. Готовность школ остается на контроле.

Вадим Кравчук, заместитель председателя Брестского облисполкома:

Да, были выявлены недостатки. Мы их прекрасно понимаем и двигаемся вперед. Конечно, они будут устранены и практически они на 90 и более процентов уже устранены. Для этого все есть – финансы, строители, строительные материалы, желание. Мы должны обеспечить полноценный образовательный процесс к 1 сентября.

Подготовку к новому учебному году в Брестской области завершают почти тысяча детских садов и школ.