Они стали мамами вопреки всему. Специальный репортаж

Тема материнства очень деликатная, а все эти истории – глубоко личные.

Наши героини согласились их рассказать только с одной целью: чтобы остальные женщины видели реальную картину планирования беременности, не откладывали материнство на потом, никогда не опускали руки и помнили, что чужих детей не бывает.

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Для государства рост численности населения, защита детства – задачи стратегические, чтобы страна оставалась крепкой, молодой и перспективной.