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«Безопасность, конечно, важнее»: в Осиповичах закрыли школу из-за аварийного состояния кровли

29 ноября 2018 17:06
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Новости Беларуси. Осиповичские школьники учились в опасных условиях. К такому выводу пришла районная комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После проведения экспертизы выяснилось, что плиты перекрытия находятся в аварийном состоянии и могут обрушиться в любой момент. Школу закрыли, а детей перевели в соседнюю гимназию. Корреспондент Юрий Прокопенко оценил ситуацию.

«Безопасность, конечно, важнее»: в Осиповичах закрыли школу из-за аварийного состояния кровли-1

Этой школе уже более полувека. И вот что интересно – за все время здесь ни разу не было капитального ремонта. Не удивительно, что здание не выдержало испытания годами.

«Безопасность, конечно, важнее»: в Осиповичах закрыли школу из-за аварийного состояния кровли-4

Юрий Прокопенко, СТВ:
Причиной временного закрытия школы стали вот эти железобетонные конструкции на третьем этаже. Невооруженным взглядом деформацию не заметишь, только небольшие трещины в штукатурке. Но риск обрушения кровли все равно существует, тем более под тяжестью снега.

«Безопасность, конечно, важнее»: в Осиповичах закрыли школу из-за аварийного состояния кровли-7

Летом здесь провели стандартный косметический ремонт – покрасили стены, полы, обновили мебель. Школа получила паспорт готовности и ее допустили к новому учебному году. Параллельно началось и плановое обследование конструкций, которое проводится во всех школах раз в пять лет. У экспертов возникли сомнения, и было решено сделать более детальную инструментальную диагностику. И вот здесь стало понятно: эксплуатировать здание нельзя. Школу срочно закрыли.

«Безопасность, конечно, важнее»: в Осиповичах закрыли школу из-за аварийного состояния кровли-10

Павел Наливайко, председатель Осиповичского райисполкома:
Было принято решение максимально обезопасить учащихся и преподавательский персонал. Мы в кратчайшие сроки проведем дополнительное обследование для выработки четкой позиции по дальнейшей судьбе. Это будет усиление или облегчение кровли, или проведение ряда других каких-то работ – это сделают специалисты.

«Безопасность, конечно, важнее»: в Осиповичах закрыли школу из-за аварийного состояния кровли-13

А пока главная задача – не остановить учебный процесс. И она решена: уже 29 ноября школьников (почти 700 человек) перевели в соседнюю гимназию.

«Безопасность, конечно, важнее»: в Осиповичах закрыли школу из-за аварийного состояния кровли-16

Дарья Жигалковская, учащаяся средней школы № 4:
Ничего кардинально не изменилось, только смена. Учились в первую, сейчас будем учиться во вторую. И, естественно, уроки будем делать не после школы вечером, а утром.

«Безопасность, конечно, важнее»: в Осиповичах закрыли школу из-за аварийного состояния кровли-19

Алина Загоровская, учащаяся средней школы № 4:
О том, что наша школа закрывается, я узнала от девочки. Была очень расстроена, что нас переводят в гимназию, и что будем во вторую смену.

«Безопасность, конечно, важнее»: в Осиповичах закрыли школу из-за аварийного состояния кровли-22

Новость о закрытии школы наиболее остро восприняли родители. Как так – дети долгое время занимались с риском для своей жизни? У Елены Жиляковой – мамы двух школьников – тревога сменилась облегчением.

«Безопасность, конечно, важнее»: в Осиповичах закрыли школу из-за аварийного состояния кровли-25

Елена Жилякова, жительница Осиповичей:
Безопасность, конечно, важнее и для нас, и для наших детей. Первый день, конечно, не очень удобный, потому что для нас это непривычные условия. Но надеюсь, с последующими днями у нас не будет никаких проблем.

«Безопасность, конечно, важнее»: в Осиповичах закрыли школу из-за аварийного состояния кровли-28

Светлана Мамсикова, директор Осиповичской гимназии:
Учебный процесс организован. Детей мы рассадили на вторую смену, им кабинеты предоставили. Удалось нам сегодня и горячее питание организовать.

«Безопасность, конечно, важнее»: в Осиповичах закрыли школу из-за аварийного состояния кровли-31

Вместе с учениками в гимназию временно переехали и педагоги. А в аварийной школе грядет капитальный ремонт. В конце зимы-начале весны ученики снова должны вернутся за свои парты.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Юрий Прокопенко # Павел Наливайко # Дарья Жигалковская # Алина Загоровская # Елена Жилякова # Светлана Мамсикова # Фотофакт

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