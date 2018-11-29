«Мёда не будет. Будут притирки». Она не смогла родить сама и усыновила 7 детей

Как быть, когда родить самой не позволяет природа. И можно ли, всё-таки, стать мамой наперекор судьбе?

Ребёнок:

У нас в хозяйстве много кого: курочки, гуси, индюшки, свинка, котик и собачка. Аккуратные грядки, ухоженные сельхозпостройки, даже у верного сторожевого пса – добротная будка. В этой большой семье всё делают дружно и с любовью. В таком духе Галина и решила воспитывать своих семерых детей.

Галина Красовская:

Вышла замуж, семья не сложилась. Развелись. И вот вторую семью почему-то, как Бог дал, так и не сложилось ничего у меня. Жила одна долго, получила квартиру. Всю обстановку сделала, всё красиво. Но всё равно я в этой квартире была одинока. Ну и вот, смотря иногда эти передачи – ну люди же как-то решаются, как-то берут этих деток. Вот и мне захотелось попробовать, а вдруг у меня тоже получится. Галина до сих пор не понимает, почему органы опеки пошли ей навстречу. Ведь приёмного ребёнка положено давать семейной паре, но для неё сделали исключение. Видно почувствовали, сколько нерастраченной любви в сердце этой женщины.

Галина Красовская:

Я всё боялась, что… Юлю я взяла из роддома, она была маленькой, 17 дней, Алке было семь лет. И я думала, назовёт ли она меня мамой. И буквально через день... На второй день я была на кухне, готовила, она так бежала ко мне и говорит: «Мама, а где свет включается?» Там, в туалете или в ванной. И всё, и так выскочило: «Мама». Семья росла, переехали в частный дом. Галину назначили старостой деревни. Про таких, как она, говорят: есть женщины в белорусских селеньях! Её собственная воспитательная методика – вечерний, так сказать, круглый стол, где каждый член семьи за рукоделием может задать маме самый откровенный вопрос и получить честный ответ.

Анастасия Левицкая:

Мама нас очень любит, и мы это видим. Она не родная мама, но родная. Очень быстро я приросла к этой семье. Буквально дня три прошло, я уже называла ей мамой.