Гинеколог: «Самый серьёзный противник беременности – женские инфекции»

Елена Пашенко, заведующий родовым отделением Гродненского областного клинического перинатального центра:

Самый серьёзный противник беременности, хорошей беременности, с хорошим исходом – это инфекции, женские инфекции. Инфекции, которые находятся в её организме. Которые она носит сама в себе. Кариозные зубы, тонзиллит, бронхит, какие-то воспалительные заболевания почек, мочеполовой системы.

Инфекция находится в крови у пациентки, кровь общая, что у женщины, что у плода.

И он всё это получает. Потом ребёнок рождается с врождённой инфекцией, которая может реализоваться в течение первого месяца жизни после рождения. Мы сейчас особенное внимание уделяем мужчинам, потому что растёт мужское бесплодие. Эта проблема сейчас выходит на более высокий уровень, чем проблема женского бесплодия. Это очень важный вопрос. Лечится всегда семейная пара. Не одна женщина, а семейная пара. Но нет нерешимых вопросов! Всё можно, как мы говорим, родоразрешить с хорошим исходом.

Они стали мамами вопреки всему. Специальный репортаж