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«От природы не уйдёшь». Врачи назвали лучший возраст для рождения детей

29 ноября 2018 17:51
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По статистике министерства здравоохранения Беларуси, свыше 15% супружеских пар испытывают трудности с зачатием. То есть, по сути, каждая шестая. В странах Европы этот процент ещё выше. Медики это связывают с питанием фаст-фудом, экологией, стрессами, малоподвижным образом жизни, ношением тесной одежды, вредными привычками и, конечно, сексуальной революцией. Мировая тенденция такова: женщины стали решаться на первого ребёнка в более позднем возрасте – на первый план выходит карьера и материальные блага. А ведь у женских детородных часов обратный отсчёт.

«От природы не уйдёшь». Врачи назвали лучший возраст для рождения детей-1

Гинекологи условно называют идеальный возраст для планирования беременности: первый ребёнок с 20 до 28 лет, второй до 35, третий – до 40.

«От природы не уйдёшь». Врачи назвали лучший возраст для рождения детей-4

Юлия Савочкина, главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
У нас увеличивается возраст, когда супружеская пара принимает решение о деторождении. И если ранее, лет 5-10 назад, это было 24-25 лет, то сейчас это уже 28 лет. То есть в 28 лет женщина принимает решение, что ей нужно иметь ребёнка первого. Соответственно, увеличивается возраст рождения вторых и последующих детей. Ну и, как вы понимаете, к сожалению, возраст накладывает отпечаток на фертильность женщины. От природы не уйдёшь.

Любая супружеская пара должна понимать, что, если в течение года у неё не получается беременность, это является поводом для обращения к акушеру-гинекологу.

Мы предпринимаем усилия, как министерство здравоохранения, для создания регистра по бесплодию. Это касается как мужчин, так и женщин. Целью этого регистра является, чтобы супружеская пара, или мужчина, или женщина, могли своевременно получить медицинскую помощь. А не через 10 лет или там 15. Чтобы они были информированы о том, куда им обратиться, чтобы существовала чёткая маршрутизация таких пациентов.

Они стали мамами вопреки всему. Специальный репортаж

# Беременность и роды # Здоровье # Юлия Савочкина

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