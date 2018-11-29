Родить после 20 лет попыток и ещё 3 истории о долгожданном материнстве

Сюзанна Зандян:

Солнышко моё, безумно благодарна Богу, что ты у меня появился.

Она назвала его Грэг, что в переводе – «дарящий радость». И эта большая радость пришла в семью Зандян пять суток назад. Малыш здоровыми лёгкими оповестил весь перинатальный центр о своём появлении на свет. Роды прошли гладко – и мама Сюзанна уже принимает в палате гостей. Буквально через несколько часов они отправятся домой.

Сюзанна Зандян:

Это неописуемое чувство. Вообще. Я даже не знаю, что может сравниться с чувством материнства. Мне кажется, на свете нет ничего прекрасней, чем быть мамой. Сюзанна – мама дважды. Дома с мужем её ждёт старший сын. И с ним три года назад девушке пришлось рисковать. Нет, забеременеть получилось быстро, ребёнок развивался хорошо, вот только сердце мамы от такой радости, похоже, перевозбудилось. Сюзанна Зандян:

Я столкнулась с непредвиденным обстоятельством в своей жизни. Во время беременности у меня проявилась сердечная патология. У меня был дополнительный путь передачи импульса в сердце. И, так сказать, во время беременности у меня была борьба за жизнь. Но я понимала, что я ответственна как за свою жизнь, так и уже за жизнь маленького ребёнка. И я не имею права сдаваться, опускать руки и пускать ситуацию на самотёк. Я, наоборот, взяла себя в руки – и чётко знала, что нужно делать, как нужно делать, чтобы всё было хорошо. Все истории беременности, по сути, одинаковы, и каждая уникальна по-своему. Стать мамой: для одних – мечта, для других – реальность.

По статистике, каждую минуту на нашей планете появляется на свет более 250 детей. И кажется, что это такое незамысловатое дело, проще простого! Но так ли это? И так ли прост и одинаков путь, который ведёт к материнству?

Лидия Карась:

Если бы не врачи, и не наша медицина, я бы так и не стала мамой. То, что она в неоплатном долгу у белорусской медицины – Лидия не перестаёт повторять.

И даже на съёмку согласилась только, чтобы ещё раз сказать «спасибо» врачам за своё светловолосое счастье.

Путь к статусу «мама» в её случае был тернистым, особенно в эмоциональном плане. Когда вся родня ждала наследников, а заветные две полоски на тесте не спешили проявляться. Лидия Карась:

Все считали, что: «У тебя не получится». Почему? Я не знаю, я не объясню. Вот мужа мама решила, что: «Ты там никчёмная, у тебя ничего не получается». Это было вот такое. Негатив просто лился с той стороны: «Вы, наверное, не хотите, не планируете, у вас ничего не получится. Я знала таких, которые всю жизнь прожили, никогда детей не имели. И у вас такое». Это даже прямым текстом говорилось: «У тебя не получится, я найду, у кого получится». Вот так…

И всё же она боролась за своё право стать мамой. Обследование показало – нужна серьёзная корректировка гормонального фона. На лечение ушли месяцы. И счастье всё же постучало в дверь. Такой пусть Лидия прошла с обоими своими детьми. Старшая дочка – в школе, годовалый Максим – дома с мамой. Кстати, первый брак так и не прошёл стресс-тест. А вот второй, наоборот, укрепился детьми – супруги уже планируют третьего.

С Екатериной мы встретились возле детской поликлиники. Сегодня у неё первый выход «в свет» в новом статусе «мама» – малышке исполнилось полтора месяца и пора на плановый приём к педиатру.

На дочку она никак не может насмотреться. Своё розовощёкое счастье Екатерина немного не доносила – родила на седьмом месяце беременности. Но этот факт совершенно не идёт в сравнение с тем, каким трудным был её почти 20-тилетний путь к материнству.

Екатерина Кохановская:

Долгий и тернистый. С 18 лет, а теперь мне 37. И мы вот только первого ребёночка вот родили. А так, вообще, в 18 всё началось. Поэтому те девочки, которые пытаются сделать аборты или ещё что-то – лучше этого не делать. Лучше потратить время, 10 лет или сколько... И, всё-таки, к 30-ти… Всё, не снимайте! Хоть она и считает себя закоренелым оптимистом, всё же эту историю не может рассказывать без слёз. Уже после первого выкидыша прошла серьёзный курс лечения. По анализам был порядок, а ребёнок никак не получался. В итоге по карточке числится четыре беременности, доносить удалось одну.

Екатерина Кохановская:

Всякое было: и на ранних сроках, и на поздних сроках. То есть, это уже не первые роды, скажем так. Какой-то промежуток времени мы, вообще, не могли забеременеть, то есть это лет 8, наверное. И какие-то доктора, врачи... Это всё настолько утомительно. Пошли узнавать, происходит ли оплодотворение яйцеклетки, мы пошли на УЗИ. И когда мы пришли, нам сказали: «Девушка, а Вы в курсе, что беременны?» Я говорю: «Да нет, мы пришли на определённую процедуру». И три месяца мы лежали практически. Врачи даже через каждые три часа сердцебиение слушали. И больше это было не для них, а больше это они делали для меня. Врачи со мной имя выбирали, пока операцию делали. Все на таком позитиве. Благодаря им, только благодаря им… Галина Буро, СТВ:

Как назвали? Екатерина Кохановская:

Вероника. И вера, и победа – всё вместе. Есть беременности из разряда медицинского чуда.

В этом году мир празднует 40 лет с момента появления на свет первого ребёнка методом вспомогательных репродуктивных технологий. В Беларуси за прошлый год совершено 3,5 тысячи циклов ЭКО, из них более 1,5 тысяч закончились успехом, то есть примерно 1 процент детей родились, благодаря высоким технологиям. Олеся Потапова:

Мы планировали с мужем, планировали очень долго. Это для нас первая, долгожданная беременность, поэтому может вызывать такие эмоции. Мы ждём двух сыновей. И это такое счастье, о котором хочется кричать на весь свет.